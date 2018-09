Dalla Scala alla Dialma, Annita Conti insegna danza

La Spezia - “La danza è un bene di tutti, tutti possono fare danza, ma è anche una disciplina che necessita di approfondite competenze professionali, soprattutto nell’insegnamento”, afferma la presidente dell’Associazione Les Mobiles- educazione al movimento, Annita Conti, diplomata a giugno al Biennio per Insegnanti al Teatro alla Scala, danceability teacher e con master in pedagogia del movimento. “Studiando da quando sono piccola e incontrando grandi maestri, ho capito che per fare danza sono necessarie doti fisiche ma anche una predisposizone corporea all’apprendimento, alla memoria, al ritmo e alla conoscenza del proprio corpo“.

È necessario, soprattutto nel lavoro con i bambini, avere l’approccio professionale e le giuste competenze per evitare, nelle fasi più delicate della crescita, di generare impostazioni fisiche non corrette che spesso si possono tradurre in difetti di postura, di assetto e di equilibrio. La danza classica aiuta alla percezione di sé, allo stare in asse con il corpo, ad allenarlo in maniera efficace ed artistica, ad imparare la tecnica e a padroneggiarla.

Attraverso questa pratica, lo studio delle altre danze, ad esempio della danza contemporanea, (studiata con maestri del calibro di Virgilio Sieni ed Emanuela Tagliavia e con vari portavoci del metodo francese de “la danse à l’ecole”), sarà più efficace e permetterà di avere un vasto repertorio di movimenti da ricercare e da fare propri: è così che ognuno può creare “la propria autentica danza”.



Le lezioni e i laboratori che Les Mobiles propone quest’anno comprendono anche lo studio della danza integrata, la danceability®, un metodo di danza che permette a persone con diverse abilità di condividere un’esperienza, di stare in determinati movimenti e situazioni in relazione con gli altri, entrare nello spazio e conoscere tutto ciò che esso ci propone. Le attività si svolgeranno presso il Centro Giovanile Dialma Ruggiero, con cadenza settimanale a partire da ottobre, il martedì e il giovedì (Propedeutica alla danza 6-8 anni dalle 16 alle 17; Danza classica I-II corso accademico dalle 17 alle 18.30; Danza contemporanea ragazzi dagli 11 anni - dalle 18.30 alle 20; Danza adulti – dalle 20 alle 21.30). Le prime lezioni di prova non necessitano l’iscrizione. La metodologia utilizzata per l’insegnamento della danza classico-accademica è quella della scuola di ballo del Teatro alla Scala. Per due mercoledì al mese si terranno delle lezioni di danceability® integrate per bambini e ragazzi. Chiunque è invitato a partecipare, anche senza esperienze di danza pregresse. Per info 3497172915.