Dalla Costituzione italiana a quella europea: un viaggio di educazione alla cittadinanza

La Spezia - Con l’autunno parte un corso on line di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria organizzato dall’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, nonostante la situazione legata al Covid-19 incida pesantemente sull’attività didattica. La proposta che l’ISR spezzino ha elaborato riguarda tematiche relative alla storia contemporanea, con particolare riferimento all’Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione. Soggetto di studio è il ‘900 italiano e soprattutto europeo, con un percorso che parte dalle origini della Costituzione italiana, passando per i

grandi cambiamenti del continente nel quadro della politica sociale, geopolitica e culturale.



Particolare attenzione è posta alla sperimentazione degli strumenti orientati a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei giovani alla vita civica, culturale e sociale delle comunità in cui vivono nel rispetto dei diritti e dei doveri indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il corso è sviluppato con lezioni a distanza su piattaforma e-

learning. Qualora lo permettano le norme anti-Covid, in presenza presso l’Auditorium della Biblioteca civica Beghi, via del Canaletto, 100, La Spezia. Il programma, visibile sul sito www.isrlaspezia.it , prevede un totale di 10 ore, il venerdì ogni tre settimane circa dalle 16.30 alle 18. La prima e la lezione laboratoriale osserveranno l’orario dalle 16 alle 18

L’inizio del corso è previsto a partire dal mese di novembre 2020 e si concluderà a febbraio 2021. Il corso è accreditato dal Miur. Gli insegnanti interessati al rilascio dei crediti formativi possono registrarsi sulla piattaforma SOFIA fino al 13 novembre 2020. Il numero massimo degli iscritti al corso è di venti docenti, sia a distanza che in presenza.