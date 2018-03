Dal successo di Sanremo alle Terrazze

Firmacopie e bagno di fan per Fabrizio Moro a poche settimane dal trionfo in coppia con Ermal Meta.

La Spezia - Reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo, Fabrizio Moro sbarca al centro commerciale Le Terrazze per incontrare i fan e promuovere il suo nuovo disco “Parole, rumori e anni”. Domenica 4 marzo a partire dalle 18.00 il cantante romano sarà presente al centro commerciale spezzino per una tappa dell’instore tour che lo vedrà cimentarsi nel classico al firma-copie dell'album, un best of con 13 suoi grandi successi, riarrangiati e rimasterizzati, più due inediti.



La vittoria del 68° Festival della Canzone Italiana con il brano “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, vero e proprio inno alla vita contro la paura generata dal terrorismo, è solo l’ultimo dei successi ottenuti da Fabrizio Moro. In vent’anni di carriera ha pubblicato 11 album e per ben 6 volte ha calcato il palco dell’Ariston. Nel 2007 ottiene proprio su questo palco il primo grande successo con la canzone “Pensa” che vince nella sezione giovani ottenendo anche il Premio della Critica Mia Martini. Tanti inoltre anche i testi scritti per altri suoi colleghi cantanti del panorama italiano come gli Stadio, Noemi, Emma e Fiorella Mannoia.

L’evento gratuito di domenica 4 marzo prevede che tutti i fan presenti portino con sé una copia del CD “Parole rumori e anni” che il cantante firmerà e con il quale sarà possibile essere immortalati dal fotografo ufficiale dell’evento.