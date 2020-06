Dal Cardarelli 13 video musicali per la Settimana della Musica

La Spezia - In queste settimane che hanno rivoluzionato le nostre vite abbiamo spesso sentito da più parti il motto “la scuola non si ferma”, ed è proprio così: personale scolastico, insegnanti, presidi continuano il loro lavoro con modalità nuove ma con la dedizione di sempre. Anche le scuole spezzine si sono impegnate ottenendo risultati lusinghieri, pur in questa emergenza che si spera volga al termine, permettendo, a settembre, un rientro fra i banchi in serenità.

In particolare, buone notizie giungono dal Liceo Musicale Cardarelli, una delle tre anime dello storico Istituto della nostra città, insieme con il C.A.T. ed il Liceo Artistico. L’importante ente ministeriale INDIRE (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) ha organizzato il consueto appuntamento La Settimana della musica, giunto alla sua XXXI edizione. Negli anni passati scuole da tutto il Paese si incontravano proponendo concerti ed appuntamenti musicali di grande valenza artistica e didattica; il momento delicato ha imposto a INDIRE una modalità alternativa: avvalersi del web in una rassegna virtuale che ha preso il titolo significativo La musica unisce la scuola. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 1.200 scuole di ogni grado che hanno inviato video delle loro esibizioni musicali, svolte anche in forma interdisciplinare; sono stati circa 3.400 i video presentati dagli alunni coadiuvati dai loro insegnanti.

Il Liceo Musicale Cardarelli ha presentato la bellezza di 13 video musicali: spaziando tra formazioni di musica d’insieme per archi, legni, ottoni ed esibizioni di musica da camera con pianisti, chitarristi, cantanti e sassofonisti, fino alla produzione di elaborati multimediali, alunni e docenti hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Non è mancato un importante riconoscimento a tanto impegno: in occasione dell’ultimo webinar, tenuto lo scorso sabato 30 maggio, dedicato alla presentazione di alcuni progetti di ricerca regionali e curato per la Liguria dal dott. Benedetto Maffezzini, è stato trasmesso in diretta nazionale il video del Coro del Cardarelli nell’interpretazione dell’Ave Verum Corpus di Mozart; come gli altri lavori presentati, anche questa registrazione è stata svolta con la modalità di virtual performance: gli alunni hanno provveduto ad eseguire e registrare in autonomia le proprie parti, successivamente montate dall’insegnante per ottenere il prodotto finito.

Durante la scorsa settimana i video musicali presentati dagli alunni del Liceo Cardarelli si sono alternati sugli schermi di parecchie emittenti televisive del nostro territorio regionale, contribuendo a ricordarci quanto sia importante la scuola in uno dei suoi aspetti fondamentali: la condivisione.