Dagli albori del Rap a Suburra, i ricordi di Piotta sul palco di "Avanti Pop"

La Spezia - Tommaso Zanello detto "Piotta" ha attraversato tutte le fasi del rap in Italia. Da fine anni Ottanta, quando il fenomeno prevalentemente urbano arrivato dagli Usa iniziava a contagiare i primi giovani e le nascenti crew romane a piazzale Flaminio, fino alla prima grande ondata di notorietà di fine Novanta. Anni in cui l'hip hop riempiva i palazzetti, faceva parlare di sé su riviste, radio e tv, e la sua "Supercafone" diventava fenomeno di massa e di costume. Poi il ritorno a genere quasi underground e il ricambio generazionale che ha portato all'esplosione di questi ultimi anni che, seppur con diverse declinazioni, hanno dato al rap una diffusione e una notorietà mai avute prima nel nostro Paese.



Una lunga esperienza che l'artista romano ha raccontato con modi e stili diversi nei suoi nove album e che ieri sera ha portato sul Palco della Musica, regalando due ore di un live molto apprezzato dal folto pubblico di "Avanti Pop", manifestazione della Cgil spezzina che ha aggregato diverse generazioni di spettatori di un appuntamento che all'impegno sociale ha unito ironia, energia e divertimento.



"Interno 7 è un disco pieno di ricordi - ha detto Piotta introducendo alcuni dei brani più recenti - ma anche di amore, perché in questi anni di odio e di razzismo ce n'è sempre bisogno". Un lavoro dedicato al padre scomparso e che ricorda anche "Primo" dei Cor Veleno, voce storica del rap romano e italiano mancato tre anni fa. "Con lui ho condiviso i primi vagiti di questa cosa - ha ricordato - quando a crederci eravamo in quindici. Con lui ho scritto anche "Un'estate ed è finito", pensata quando un giornalista disse "questo pezzo dura una stagione e poi ce lo leviamo" ma sono passati vent'anni".

Un periodo scandito sul palco dagli oggetti estratti da una simbolica 'scatola dei' ricordi: dal primo vinile dei Cor Veleno - omaggiati così come i Colle Der Fomento con i quali iniziò il suo percorso - al mixtape "La banda del trucido" che nel '97 fece conoscere ovunque lo stile romano. Una città, la sua, descritta anche in' 7 vizi Capitale', poi diventata colonna sonora di Suburra: "Roma è cambiata in peggio - ha spiegato - e ci ho scritto un pezzo che è piaciuto anche fuori. Un giorno l'amico Giancarlo De Cataldo mi ha detto "a quelli di Netlifx è piaciuta tantissimo" e alla fine è uscita con la serie in 192 paesi".

Supportato dall'ottima band - composta da Claudio Cicchetti, Francesco Fioravanti, Benjamin Ventura e Stefano Tasciotti - Piotta ha ripercorso la sua carriera fra freestyle, funk e accenni di folk, fino all'immancabile finale con 'Supercafone' e la 'La grande onda', cantata insieme al suo pubblico.