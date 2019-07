Da venerdì a domenica otto piazze della città saranno palcoscenico della Festa del Fantin

La Spezia - Dopo il successo della scorsa edizione torna la “Festa del Fantin”. Da venerdì 12 luglio a domenica 14, la città della Spezia sarà in festa per tutti i bambini, proponendo giochi, spettacoli, circo , teatro e artisti di strada.



Il programma della manifestazione – resa possibile grazie al contributo di Esselunga nell’ambito del “Vola alla Spezia” – è organizzata dall’Amministrazione Comunale – assessorato al Commercio e attività produttive e alla Città dei Bambini e si svolgerà in 8 piazze cittadine: Piazza Verdi, Piazza del Bastione, Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon, Piazza Mentana, Piazza Ginocchio, Piazza Brin, Piazza Beverini e in via del Prione e Corso Cavour.



“Si alza il sipario per la festa del fantin, confermata anche quest’anno – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – tutte le maggiori piazze del centro storico saranno il palcoscenico per i “fantin”, i bambini della Spezia e non solo, veri protagonisti per cui questa manifestazione è stata pensata e realizzata. Ringrazio l’Assessore alle Attività Produttive Lorenzo Brogi e l’Assessore alla Città dei Bambini Giulia Giorgi per la grande attenzione che hanno riservato ai cittadini del domani indicando attività a misura di bambino. Un weekend estivo da trascorrere in città, per tutta la famiglia, che speriamo possa coinvolgere anche tutto il tessuto commerciale del centro storico.”



“Con questa manifestazione che ogni anno cresce per qualità – ha dichiarato l’assessore Lorenzo Brogi - ci prefiggiamo lo scopo di animare il centro cittadino partendo dai più piccoli. Storie, fiabe, magia, accompagneranno residenti e turisti facendoli immergere in un mondo fantastico. Il motto della manifestazione è “la città è dei bambini” con questa manifestazione lo confermiamo.



“Ancora una volta La Spezia si dimostra una città vicino ai bambini sia sul fronte dei servizi sia del divertimento. Spiega l’assessore Giulia Giorgi - È sempre bello rendere la città più viva e divertente dedicando ai più piccoli manifestazioni come queste. Spesso, troppo spesso, ci dimentichiamo dei bambini perchè sono piccoli e non fanno “rumore”, ma i bambini sono il nostro futuro e abbiamo il dovere di investire su di loro”





Ecco il programma completo:



Venerdì 12 Luglio 2019



Piazza Brin dalle ore 17 - Laboratori, Cibo e Musica a cura di ProSpezia e Ciassa Brin



Via del Prione dalle 19.30 alle 23 Artisti di Strada zone del Museo Lia, Via Sforza e Scalinata Quintino Sella



Piazza Garibaldi dalle 19.30 alle 23 Spettacolo di Artisti di Strada



Piazza Verdi ore 21 Spettacolo "Cacche Spaziali, il musical" a cura del Teatro dell'Ortica



Piazza del Bastione dalle 21 alle 23 "Altro Livello" Spettacolo di trasformismo.





Sabato 13 Luglio 2019



Via del Prione dalle 19.30 alle 23 Artisti di Strada zona Via Magenta e Via Sforza



Corso Cavour dalle 19.30 alle 23 Artisti di Strada in Piazzetta del Santo



Piazza Saint Bon dalle 19.30 alle 23 "Fiabe sul Golfo" Made La Spezia Finale concorso letterario



Piazza Garibaldi dalle 19.30 alle 23 Spettacolo di burattini "Pinocchio”



Piazza Brin dalle 17 Laboratori, Cibo e Musica a cura di ProSpezia e Ciassa Brin



Piazza del Bastione dalle 19.30 alle 23 Laboratori e Spettacoli per bambini Associazione Nasi Uniti



Piazza Ginocchio alle 20.30 e 21.30 Artisti di Strada "The Dini Show"



Piazza Mentana dalle 21 Concerto "Ti lascio una canzone" Life of the Sea musica dal vivo





Domenica 14 Luglio 2019



Piazza Bastione dalle 19.30 alle 22.00 "Transilvania Circus"



Piazza Ginocchio alle 20.30 e 21.30 Artisti di Strada "La Levitazione"



Via del Prione dalle 19.30 alle 23.00 Artisti di Strada zona Via Magenta e Via Sforza



Centro Storico dalle 21.30 alle 23.00 "Girlesque Street Band"