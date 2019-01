Da Melbourne ecco Joel Havea, l'Origami riabbraccia la musica dal vivo

La Spezia - Torna la buona musica internazionale all'Origami Live Club. Questo sabato ecco Joel Havea, l'uomo dai molti talenti. Un abile cantautore, un grande chitarrista e un interprete coinvolgente, le cui canzoni dimostrano le sue molteplici influenze musicali e culturali. Con il suo background unico, proveniente dalla vibrante ed eclettica scena musicale della capitale culturale australiana, Melbourne, Joel ha iniziato a suonare dal vivo sin dalla giovane età come parte del duo “Havea Brothers” con il fratello minore Dave. Dopo alcuni lunghi viaggi in tutto il mondo, tra cui concerti in tutta l’Asia e l’Europa, Joel ha trovato una nuova casa ad Amburgo, in Germania. Dall’uscita del suo album di debutto “You Make Me Believe” nel 2012, Joel ha suonato oltre 500 concerti in venti paesi e quattro continenti.