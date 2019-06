Da Marola: "Riappropriamoci dei nostri spazi, anche con la cultura"

La Spezia - Dopo la giornata ecologica per la pulizia del paese, i Murativivi scendono in campo con una serata di cultura e musica in programma sabato 15 giugno 2019, dalle ore 17.30, in collaborazione con The Anchor pub, Società popolare di Mutuo soccorso, la borgata marinara di Marola, presso i giardinetti di Marola (via Fieschi, fronte farmacia). "Si parte con unn aperitivo letterario e musica con incantevole vista dell'Arsenale militare, 'sorve a müagià' (sopra il muro). Un modo di riappropriarci dei nostri spazi, e rimarcare le nostre attività di liberazione dalle nocività, anche attraverso la nostra cultura", spiegano dal sodalizio marolino.



La serata inizierà con un aperitivo letterario, con la presentazione del romanzo partigiano "Fulmine è oltre il ponte", vite sospese al di là della Linea Gotica, di William Domenichini, edito dalla casa editrice dei ragazzi di Scampia (Marotta&Cafiero). Dai racconti di un nonno che ha combattuto la Resistenza tra i boschi e le valli della val di Vara, dove i fatti realmente accaduti si fondono con le emozioni di chi le ha ascoltate fin da bambino, senza retorica ma con la semplicità di chi ha compiuto una scelta morale, fondendo la narrazione con la ricerca documentale che l’ha impreziosita. Dialogherà con l’autore, Massimo Guastini (Associazione MuratiVivi).



La serata proseguirà con il concerto di Othavio e il groove salvavita. Già parte pelosa e vocale di LatobesodelaFazenda, eSPerience e rümo, rovescia parole tra rap, poesiole, declamazioni e spezzinismi, portando nella borgata marolina le parole, il funk, il dialetto.