Da "Il nostro viaggio" a Sam Lover, i sogni nel cassetto di Réve

La Spezia - Si chiama Giuseppe il suo nome d'arte è Rève , ha 24 anni, vive alla Spezia da quando ha nove anni e ha un sogno nel cassetto: sfondare nel mondo della musica. Attualmente ha nuovo brano appena uscito, riportato alla luce con un altro spezzini Daniel Street, dal titolo "Il nostro viaggio" e un album in produzione con le basi di Sam Lover, che ha già lavorato con GionnyScandal ora sotto contratto con Universal e che quest'estate è stato tra i protagonisti delle Summer Nights di Shopinn Brugnato 5Terre Outlet Village.

"Credo che Sam Lover sia uno dei migliori produttori italiani in circolazione - racconta Réve ai taccuini di Città della Spezia - e sta producendo tutte le basi del disco che spero di pubblicare il prima possibile. Sono un ragazzo semplice che ha fatto e continua a fare sacrifici per la musica, scrivo e canto mettendoci sempre tutto il mio cuore sperando di arrivare anche nel cuore di chi mi ascolta. Ho iniziato a scrivere da qualche anno e quando riesco a coprire economicamente i vari costi che si celano dietro la pubblicazione di ogni brano, pubblico le mie canzoni. Inizialmente caricavo i miei brani solo sul mio canale YouTube e poi da più o meno due anni, anche nei vari digital stores. In ambito social molti giovanissimi mi scrivono apprezzando il mio lavoro. Mi ripaga di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti sino ad ora".

Come detto Giuseppe, in arte Rève, ha da poco pubblicato assieme a Daniel Street un nuovo brano dal titolo "Il nostro viaggio".



"E' un brano nato casualmente in quanto l'ha scritto un ragazzo anche lui di Spezia, il quale pubblicò un video su Instagram mentre ne cantava un pezzettino ma che poi non ha fatto uscire da nessuna parte. Gli scrissi e mi disse che era un brano che aveva chiuso in un cassetto e allora, alla fine, abbiamo deciso di farlo uscire e cantarlo insieme. L'abbiamo sistemato insieme e poi ho scritto anch'io una piccola strofa. "Il nostro viaggio" parla di una storia d'amore terminata. Il titolo è una metafora che per "viaggio" intende la storia d'amore. Ho voluto raccontare di un amore terminato per colpa di errori commessi durante questo "percorso" e della sofferenza che si può provare quando l'altro sta ricominciando a farsi una nuova vita. Il senso del brano è che l'amore tra due persone come può iniziare può anche finire, ma se succede ciò non è giusto cancellare ogni cosa vissuta durante questo "viaggio", non bisogna strappare le pagine, ma solamente scriverne di nuove voltandole."

Ecco dove potete ascoltare "Il nostro viaggio"





I profili ufficiali di Réve

Facebook: https://www.facebook.com/reveofficialpage/

Instagram: https://www.instagram.com/_reveofficial/?hl=it