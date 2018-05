Da Broadway al "Nuovo". Appuntamenti con "An American in Paris"

La Spezia - Per la prima volta, le luci di Broadway risplendono al cinema con "An American in Paris",nelle sale italiane nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 maggio Ispirato al film di Minelli, il musical di Broadway arriva sul grande schermo in esclusiva al cinema "Il nuovo" della Spezia mercoledì 16 alle 18 e giovedì 17 alle 21 diretto e coreografato da Christopher Wheeldon.



Con le musiche di George e Ira Gershwin e un cast di ballerini, attori e musicisti. Prodotto nel West End di Londra per i cinema di tutto il mondo. Nel secondo dopoguerra, si ritrovano vicini di casa due americani, in una Parigi improvvisamente strabordante di speranze e di possibilità: Jerry Mulligan sta cercando di diventare un pittore, mentre Adam suona il piano. Il duo, rinforzato da Henri, un cantante francese grande amico di Adam, esegue alcuni numeri nel caffè sottostante. Intorno a questo trio, e all’incontro di Jerry con Lise, una bella e giovane ballerina, si sviluppa una sorprendente storia d’amore, arte e amicizia, che ha come sfondo le strade parigine.