Da Bayreuth alla Spezia. "The Italian Wave" invade la Palazzina delle arti

Ieri l'inaugurazione. Il sindaco: "Grande occasione per dare lustro agli artisti locali"

La Spezia - "The Italian Wave. Contemporary Artists In Bayreuth" ha già incantato il pubblico tedesco e da ieri si mostra anche agli spezzini fino al 4 novembre. Ieri pomeriggio alla Palazzina delle arti si è tenuto il taglio del nastro alla presenza di un folto pubblico, alcuni artisti e appassionati.

"La prima fase del progetto - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ha rinnovato l'amicizia con la città tedesca, la seconda è occasione per dare lustro agli artisti spezzini anche qui in città. Questa è solo uno dei progetti che ci accompagnano al ventennale del gemellaggio con Bayreuth, un percorso importante che vogliamo proseguire anche con Francia, Cina e Stati Uniti".

La collettiva di artisti spezzini era già stata allestita nella sala espositiva del Neues Rathaus di Bayreuth nell’aprile del 2017. Ideata e curata da Alessio Guano e Danilo Sergiampietri, la mostra - organizzata in collaborazione coi Servizi Culturali del Comune della Spezia e con l’Assessorato ai Gemellaggi - si prefigge il compito di accompagnare il visitatore in un viaggio eterogeneo tra pittura, grafica e scultura; presenta generazioni differenti di artisti e raccoglie numerose opere significative del percorso di ricerca di ogni partecipante, già selezionate per omaggiare il pubblico tedesco e per cogliere un’ulteriore occasione di crescita dei rapporti, già continuativi e decennali, tra i due comuni coinvolti.

Testimoni della vivace scena artistica spezzina, i dieci artisti presentati in questa occasione – Fernando Andolcetti, Daniela Cesino, Cosimo Cimino, Silvia Garzonotti, Fabrizio Mismas, Roberto Pertile, Roberta Signani e Sergio Tedoldi - appartengono ad esperienze e generazioni diverse e hanno scelto di mostrare il loro lavoro prima a Bayreuth e ora alla Spezia, auto-coordinandosi grazie alla preziosa e insostituibile regia di Alessio Guano e di Danilo Sergiampietri, anch'essi parte della brigata artistica, quali giovani alfieri dell’arte spezzina di oggi.

"Sono tutti artisti molto validi - ha aggiunto Marzia Ratti dirigente dei Servizi culturali del Comune della Spezia - che riescono a sposare perfettamente tecnica e creatività. Due elementi che nella produzione artistica sanno fare davvero la differenza. I feedback dalla Germania sono stati molto positivi, la mostra ha avuto un'ottima accoglienza e da oggi potranno goderne anche gli spezzini".