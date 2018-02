Da Bacchus secondo appuntamento con Spéremo Festival

La Spezia - Seconda serata per Spéremo Festival che si tiene al locale "Da Bacchus" e nasce dalla collaborazione fra il giovane collettivo artistico Artistiuniti e Associazione Culturale Open Air Concert. La rassegna musicale si pone come obbiettivo quello di dar visibilità al ricco tessuto underground locale, con una proposta musicale continuativa di quattro giorni sul palco del live club dell’Osteria Bacchus, e attraverso il coinvolgimento di quindici giovani artisti emergenti, sottoposti al giudizio di una giuria tecnica composta da esperti musicisti locali e addetti al settore culturale e artistico cittadino in un’ottica di confronto e scambio intergenerazionale.



Un festival capace di portare alla luce la ricchezza delle nuova proposte artistiche e di riavvicinare alla musica live un pubblico sempre più giovane, incoraggiando lo sviluppo dei progetti ritenuti più convincenti ma assicurando ad ogni artista uno spazio di espressione fondamentale per incentivarne la creatività e la crescita, nella speranza di creare una manifestazione che sappia riproporsi annualmente, confermandosi un appuntamento immancabile per la vita culturale cittadina.



Il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 8 febbraio con Mattia Bonetti, Fill the Boister, Damiano Pugliese, Lenny e Privo, To Loom. La giuria durante la seconda serata sarà composta da Pietro Sinigaglia (fisso), Diego Sanlazzaro (scrittore), Alessandro Mazzanti (Radio Popolare, Riserva Indie), Diego Ballani (giornalista, Rumore).