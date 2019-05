Custodire il passato guardando al futuro. Doppio appuntamento a Sarzana

La Spezia - In occasione della settimana dedicata alla riscoperta di musei, archivi e biblioteche ecclesiastiche, dal 3 al 9 giugno il direttore dell’Ufficio Beni Culturali, i responsabili e i collaboratori degli istituti culturali della Diocesi della Spezia, Sarzana, Brugnato, hanno aderito all’invito dell’ufficio nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della CEI, di farsi conoscere, e di valorizzare il legame tra i beni culturali e territorio. Nei musei, negli archivi e nelle biblioteche si custodisce la memoria della collettività che dovrà essere tramandata alle nuove generazioni, per questo motivo sono stati organizzati due incontri dedicati alla riflessione sul tema della conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, aperti a tutti i cittadini interessati, ma con un’attenzione particolare al mondo della scuola.



Il programma



Sarzana, Museo Diocesano Martedì 4 giugno, 15.45

Custodire il passato guardando al futuro

MAB - Musei Archivi e Biblioteche incontrano il mondo della scuola

Barbara Sisti, introduce e coordina

Mons. Paolo Cabano Musei Archivi e Biblioteche: un patrimonio da conoscere e valorizzare

Don Franco Pagano Sulle Spalle dei giganti: guardando con speranza il futuro

Don Cesare Giani Storie di tutela ed educazione, tra mostre e restauri nella sede museale della Spezia

Vincenza Porfidio, Servizi Educativi del Museo Diocesano della Spezia, Sarzana, Brugnato, sei anni di attività

Sergio Chierici, Novità informatiche per la consultazione degli Archivi Lunensi

Maria Rocca, Il Museo come territorio di esperienza



Sarzana, Museo Diocesano, 8 giugno ore 16.00

Paola Martini

Musei in Viaggio, Genova ~ Sarzana andata e ritorno

Il Museo Diocesano di Genova in visita a Sarzana, descritto dal suo direttore. L’incontro è organizzato nello spirito di scambio e collaborazione tra Musei ecclesiastici che si celebra nelle Giornate organizzate dall’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani – AMEI 8-9 giugno 2019, con l’iniziativa Se Scambio Cambio

Silvia Lusuardi Siena, Elisa del Galdo,

La Fornace medievale di Sant’Andrea, dallo scavo al progetto espositivo, idee e suggestioni.

Una nuova tappa verso il museo diffuso cittadino.