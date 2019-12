Crisi dello Stato liberale e Fascismo, oltre quattrocento studenti al Civico

La Spezia - Alla presenza delle massime autorità cittadine si è chiuso al Teatro Civico l'anno tematico dedicato alla "Crisi dello Stato liberale e all 'avvento del Fascismo al potere". Il dato più bello è rappresentato dalla presenza di ben 425 studenti delle nostre scuole che, accompagnati dai loro docenti, hanno gremito il teatro come da tempo non si verificava per manifestazioni di questo genere. La cerimonia ha avuto inizio con l'esecuzione del Canto degli Italiani ad opera dell'Ensamble musicale del Cardarelli ed è proseguita con i saluti di indirizzo del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e del Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi. Ampio ed articolato è risultato l'intervento del Professore Paolo Galantini, Ordinario di Soria e Filosofia del Liceo Classico Lorenzo Costa, che ha puntualmente ricostruito il contesto storico del periodo 1919/1922, individuando i tratti salienti del processo che scandi l'irreversibile crisi dello Stato Liberale e segnò il progressivo avvento del Fascismo al potere. Particolarmente significativo e commovente il ricordo di Don Giovanni Minzoni, vittima della violenza omicida dello squadrismo, di cui il Professore ha voluto leggere un passo di una profetica lettera che il Sacerdote aveva appuntato poco prima della morte: "A cuore aperto, con la preghiera che mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori, attendo la bufera, la persecuzione, forse la morte per il trionfo della causa di Cristo".



In veste di Copresidente del Comitato provinciale unitario della Resistenza il Professore ha voluto quindi ringraziare tutti coloro che hanno concorso all''organizzazione e al successo della Cerimonia odierna, a cominciare dagli intervenuti, senza dimenticare il Capo di Gabinetto del sindaco Alberto Giarelli, che con il suo staff ne ha curato l'approntamento. Galantini, prima di congedarsi, ha voluto rendere omaggio alla Memoria dei due Copresidenti scomparsi nel corso dell'anno, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, ovvero il Dottor Francesco Bernardi e il Geometra Franco Bracali che gli era appena succeduto. Alla Loro Memoria Galantini ha voluto dedicare, con un toccante gesto,intriso di significato, il suo intervento di oggi. La giornata si è infine conclusa con l' apprezzata relazione del Professor Edoardo Marcello Barsotti, che ha trattato l'altro tema all'ordine del giorno, ovvero le Leggi razziali, individuando i prodromi della discriminazione già nel corso del'700.

I costanti richiami alla Costituzione Repubblicana ed in particolare alla genesi storica,culturale e sociale dell'articolo 3,hanno rappresentato il costante riferimento che il docente ha efficacemente sviluppato nel corso della sua relazione.