Corso di calligrafia giapponese al Museo del Sigillo

La Spezia - Venerdì 15 novembre, alle 16, inizierà al Museo del Sigillo il corso di calligrafia giapponese tenuto dal M° Kentaro Kitaya. Con questo corso il maestro Kitaya vuole trasmettere la sua passione per la scrittura giapponese, antica di millenni, considerata come forma estetica ma anche come tecnica di meditazione e benessere interiore.

Il corso si articolerà in dieci lezioni che si terranno ogni venerdì nelle sale del museo spezzino; gli allievi avranno a loro disposizione l’occorrente per realizzare composizioni calligrafiche personali (inchiostro, pennelli, carta giapponese) che al termine della serie di incontri saranno presentate al pubblico in una mostra dedicata.

Gli interessati possono rivolgersi, per informazioni e prenotazione obbligatoria, al Museo del Sigillo, via del Prione, 234 – La Spezia. Telefono 0187 731100, mail museo.sigillo@comune.sp.it