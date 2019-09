Corso d’improvvisazione teatrale, si riparte

La Spezia - Il prossimo 25 Settembre, presso lo spazio Asd Labulè in Via Colombo 152 alla Spezia, alle 21 inizierà il Corso d’improvvisazione teatrale della Compagnia Mirpò. L’improvvisazione teatrale è una forma di teatro libera da copioni e canovacci, costumi e scenografie, registi e prime donne. L’attore in scena sarà tutto questo e molto di più. L’improvvisazione ci insegna l’essenza stessa del teatro, tutte le tecniche, i meccanismi per creare storie, creare personaggi, tutto all’istante.



Ma uno spettacolo non si fa da soli: improvvisazione è affiatamento, ascolto, intuizione dei tuoi compagni in scena con te. Fare improvvisazione significa anche vedere il mondo diversamente, in una luce diversa, in maniera più chiara e più veloce. Superpoteri? No, semplicemente l’improvvisazione potenzia quello che già siamo, ogni cosa. Per maggiori informazioni chiama il +39 3493266485(Alberto) | +39 3289189082 (Guz) oppure scrivi a info@mirpo.it.

Altre informazionui sulla pagina Facebook Associazione Culturale Mirpò. La prima lezione è gratuita. Tutti i Mercoledì alle 21 a partire dal 25 Settembre 2019.