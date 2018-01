Corsi di lingua russa alla Spezia

La Spezia - L’Associazione per gli scambi e la cooperazione culturale con l’Italia-Russia informa che dal 23 gennaio sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua Russa. I corsi si terranno in via XX Settembre n.108 in La Spezia in orari e giorni da concordare con i relativi candidati Le lezioni saranno tenute da insegnanti di madre lingua che si occuperanno di accompagnare gli aderenti nel percorso formativo nella prima conoscenza della lingua russa.

I partecipanti verranno suddivisi in moduli a seconda dell’età o delle singole specialità che l’allievo intende perseguire. Le lezioni potranno variare da un minimo di dodici settimane ad un massimo di 24, ogni giorno di lezione sarà di un minimo di ore due.



Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova finale per accertare il grado di conoscenza raggiunto, valutato successivamente da una commissione composta dagli insegnanti del corso e da un rappresentante del consolato della Federazione Russa di Genova. Al termine della prova finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione del grado di conoscenza della lingua Russa che costituirà titolo di credito per alcuni corsi universitari e la possibilità di accesso a corsi per il riconoscimento della patente europea di lingua russa.



Si tratta di una buona opportunità per entrare in contatto con un’altra cultura e scoprire usanze e costumi diversi dalla propria e con lo scopo di condurre i partecipanti in un percorso di conoscenza,sopratutto del novecento, che ha interessanti collegamenti con la cultura del nostro Paese. Gli interessati possono contattare attraverso mail il responsabile dell’associazione: loriano.isolabella@libero.it oppure chiamare al cell. 337258066 per ricevere ulteriori indicazioni per partecipare al corso.