Corsi di fotografia con Studio 18, si parte lunedì con Marcesini

La Spezia - Da ottobre 2018 riprendono a Studio 18 di La Spezia una serie di Corsi di Fotografia tenuti dai piu’ importanti fotografi della nostra citta’.



Da lunedi 15 ottobre alle ore 21,00 avra’ inizio Il corso di fotografia tenuto dal professionista Davide Marcesini a seguito di una collaborazione tra il fotografo e lo Studio che dura da molti anni



Il Corso sara’ articolato in 4 lezioni settimanali e fornira’ ai partecipanti tutte le nozioni tecniche per sfruttare e gestire la propria macchina fotografica in manuale in maniera creativa e a realizzare immagini composte in modo corretto.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI :



PRIMA SERATA intendersi su cosa è la fotografia: accenni ai meccanismi del linguaggio visivo, le 4 scelte fondamentali del fotografotecnica di base: semplificare i numeri, capire la luce e come interagisce con la macchina fotografica, assegnazione di un semplice lavoro fotografico per la creazione di un fotolibro



SECONDA SERATA revisione dei lavori degli allievi: selezione e consigli tecnici la scelta del punto di ripresa e dell’inquadratura: visione di immagini di riferimento, esercizio pratico in aula



TERZA SERATA revisione dei lavori degli allievi: cenni di post-produzione composizione, messa fuoco e profondità di campo: gli elementi che rendono efficace un’immagine, visione di immagini di riferimento



continuazione personale del lavoro assegnato



QUARTA SERATA il tempo in fotografia: scelta del momento dello scatto fare un salto di qualità: le vie da percorrere, editing finale del libro



Le lezioni si svolgeranno dalle ore 21,00 alle 22.30 presso la sede di Via Ruggiero 18 a La Spezia



Per iscrizione e info: 347/9798934