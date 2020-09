Coronavirus, tre ospedalizzati in più nello Spezzino. Se ne va un ottantenne

La Spezia - La Liguria registra 109 nuovi Covid positivi nelle ultime ventiquattro ore con 1975 effettuate dalle varie Asl terrritoriali. Il maggior numero in Asl 3, cioè la realtà di Genova, con 64 casi, 38 dei quali da contatto di caso confermato, 25 dall'attività di screening cui va aggiunto un rientro dall'estero. Più contenuto il numero in Asl1, 4 casi, Asl2, 12 casi, mentre l'Asl5 si ferma a 29: nel dettaglio 20 sono casi confermati di contatti già acclarati e 9 provengono dall'attività di screening. Oltre ad un 89enne di Imperia, l'altro decesso di giornata è appannaggio dello Spezzino: al San Bartolomeo muore un uomo di 80 anni ricoverato in pneumologia. Il complessivo dall'inizio della pandemia è di 168 morti.



Dei 3117 casi attuali, a Savona se ne contano 203, a Imperia 179, mentre La Spezia rimane sempre sopra quota 1000 (esattamente 1103) ma con un periodo, l'ultimo, di aumenti più contenuti rispetto alle ultime due settimane. A Genova i casi positivi attuali sono 1298 senza dimenticare i residenti fuori Regione/estero 99 e ben 235 persone che attendono le controprove. L'ospedale che mette a disposizione il maggior numero di letti Covid è sempre il San Bartolomeo di Sarzana che ne ha 68 (tre in più di ieri) con otto, stabili, terapie intensive. Il complessivo è 169, dieci in più rispetto a ventiquattro ore fa, con ben 5 ingressi al San Martino (32 e 12 rianimazioni) anche se rimane il Galliera il nosocomio genovese coi numeri più alti: 35 (con tre terapie intensive). Infine le sorveglianze attive: in Asl1 421, in Asl2 352, in Asl3 585, in Asl4 164, in Asl5 sono 673.