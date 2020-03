Coronavirus: il Megacine chiude, il Moderno riapre

La Spezia - “Informiamo la spettabile clientela che, a fronte della decisione delle case di distribuzione cinematografica che a seguito dell'emergenza coronavirus hanno tolto tutte le uscite di nuovi film (questo già a partire dallo scorso 27 febbraio e per le prossime settimane) il Megacine osserverà una chiusura straordinaria a partire da domani 2 marzo e sicuramente fino al giorno 11 marzo”. La comunicazione del multisala spezzino arriva dalla pagina Facebook sulla quale si legge: “Ci scusiamo per il disagio ma come sopra indicato non dipende dalla nostra volontà, se avessimo avuto nuovi film avremmo comunque nonostante la bassa affluenza tenuto l'attività aperta, anche per un segnale di positività in questa brutta congiuntura. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti che anche in questi giorni nonostante la precaria situazione hanno frequentato la nostra multisala”.



Situazione opposta invece per quanto riguarda il multisala Moderno di Sarzana che dopo la settimana di chiusura imposta dall'ordinanza regionale, domani riapre i battenti: “Da lunedì 2 marzo – si legge sulla pagina del multisala della Val di Magra – riprende la programmazione normale”. In sala ci saranno i film “Bad boys for life”, “Gli anni più belli”, “Odio l'estate”, “La mia banda suona il pop”, “Cattive acque”, “Il richiamo della foresta” e “Sonic il film”.