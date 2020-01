Continuano le iniziative culturali della Cgil: film di Ken Loach e libro su Guido Rossa

La Spezia - Dopo la presentazione del libro "Basta salari da fame" di Marta e Simone Fana, continuano le iniziative culturali organizzate dalla Cgil spezzina. Sabato 1° febbraio, alle 17.30 al Cinema Il Nuovo, ci sarà la proiezione straordinaria dell'ultimo film di Ken Loach "Sorry we missed you". Il grande regista inglese Ken Loach racconta la condizione di vita e lavoro dei lavoratori del mondo delle consegne, i loro sacrifici e le loro fatiche. Un film che tutti coloro che ordinano prodotti on line dovrebbero vedere. Prima del film si terrà una assemblea-incontro con i lavoratori dell’autotrasporto. Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento: prenotazionefilm@cgillaspezia.



Lunedì 3 febbraio, alle 17, nella sala Di Vittorio della Camera del Lavoro, Via Bologna 9, ci sarà la presentazione del libro "Uccidete Guido Rossa" di Donatella Alfonso e Massimo Razzi, Castelvecchi editore. Interverranno Paolo Pucci, Presidente Anpi provinciale, Fabio Quaretti, segreteria della Camera del Lavoro della Spezia e Massimo Bisca, Responsabile regionale Anpi, che dialogherà con i due autori Donatella Alfonso e Massimo Razzi.



Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova Cornigliano, iscritto al Pci, viene assassinato il mattino del 24 gennaio 1979, mentre sta entrando in auto per recarsi a lavoro. Secondo la colonna genovese delle Brigate Rosse, la sua colpa è stata di aver denunciato, tre mesi prima della sua morte, un compagno di lavoro scoperto a diffondere in fabbrica volantini brigatisti. Da quel momento cominciano la solitudine di Guido e i troppi misteri. Donatella Alfonso e Massimo Razzi ricostruiscono con abilità narrativa ed approfondita analisi storica i lati oscuri di questa vicenda che ha segnato la storia contemporanea e del movimento sindacale italiano.



"Sono altre due iniziative che si inseriscono in un percorso di apertura al territorio della Camera del Lavoro, al di là delle sue caratteristiche più sindacali e di servizio per i lavoratori - dice Fabio Quaretti, segretario d'organizzazione della Cgil spezzina - crediamo che il rinnovamento del sindacato passi anche da un rinnovato protagonismo culturale e da un radicamento ancora più capillare. Mettiamo a disposizione dei lavoratori, dei giovani, dei pensionati, di tutti i cittadini la nostra Camera del Lavoro come casa di tutti, luogo di confronto, discussione e cultura aperto alla città. Nei prossimi mesi continueremo con le iniziative culturali."