Contest Hip Hop per sostenere l'Emporio della solidarietà

La Spezia - Il collettivo Skills La Spezia ha inaugurato una campagna di beneficienza attraverso la pagina Instagram @ skills_la_spezia. “Per tale iniziativa abbiamo pensato a un modo carino per unire l’attività di beneficenza con la nostra passione, ovvero il rap – spiega il fondatore Federico Oliva -. Abbiamo ideato un contest rap online nel quale i partecipanti dovranno scrivere una strofa di 16 versi su una linea strumentale, seguendo il tema da noi richiesto (come applicare l’hip hop per scopi socialmente utili e pubblicizzare la campagna di beneficenza), registrandosi attraverso un video e pubblicandolo sul proprio profilo taggando la nostra pagina”. Attraverso questo contest Skills intende creare una catena per raccogliere più donatori possibili. “Tutti i contributi economici saranno devoluti direttamente al conto dell’Emporio della solidarietà Caritas per aiutare le famiglie in difficoltà. Al fine di questa competizione online verranno anche assegnati dei premi in base alle selte di una giuria composta da due rappers affermati e vincitori di molteplici gare”.