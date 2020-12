Consegnato al sindaco il libro “Uno Sguardo sulla città”

La Spezia - Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha ricevuto una copia del libro “Uno sguardo sulla città”, una pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Circolo La Sprugola scritto da Felice Ferrara e Noemi Bruzzi. Si tratta di un libro che raccoglie sessantotto fotografie ognuna accompagnata da una poesia scritta da Noemi Bruzzi che hanno l’intento di rappresentare la città in tutte le sue sfaccettature con luci e colori inediti che ne esaltano la sua bellezza.



L’idea della pubblicazione nasce dal Direttivo del Lions Club Vara Sud e ha la duplice finalità di raccogliere fondi per due importanti realtà del mondo Lions: la Fondazione del Lions Club International e la banca degli occhi Melvin, una delle migliori associazioni mondiali che opera in 4 aree, ossia vista, giovani, bisogni umanitari, disastri e catastrofi. Un’ organizzazione senza scopo di lucro che si occupa del prelievo e della distribuzione del tessuto corneale umano a scopo terapeutico. Hanno consegnato il libro al sindaco Peracchini, gli autori, Felice Ferrara, Noemi Bruzzi e Gianfranco Pietrobono dell’Associazione culturale Circolo La Sprugola.