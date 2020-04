Conoscete l'antica linea di costa? Speziaoutdoor riparte con i percorsi virtuali

La Spezia - Speziaoutdoor riparte con i percorsi virtuali. Anche il famoso programma di escursioni alla riscoperta della città e del territorio attraverso l’utilizzo di cartografia e immagini antiche, riparte con un programma tutto "da casa”. Sembrerebbe una contraddizione per un progetto che si chiama SpeziaOutdoor, ovvero dedicato a portare cittadini e turisti a contatto con il territorio, quasi si fosse degli esploratori alla ricerca delle tracce del passato, proporre invece un’esperienza che si può realizzare con il solo utilizzo di un personal computer o di uno smartphone. Ma è invece il caso di fare di necessità virtù.



La cooperativa Hydra, titolare del progetto, ha deciso di non interrompere il rapporto con gli affezionati partecipanti ed ha attivato, con la consulenza di Fabio Giacomazzi, una serie di appuntamenti che non deluderanno gli appassionati della materia. Quindi si parte con l’esperienza “La linea di costa della città”, una delle attività più avvincenti realizzate negli anni trascorsi, riproposta in dimensione virtuale: un vero e proprio viaggio nel passato, a ricostruire il paesaggio antecedente la costruzione dell'Arsenale, ovvero nel periodo che precedeva l'anno 1861. Il tutto reso possibile dalle mappe di Domenico Chiodo e dai quadri dei pittori dell'epoca, in particolare dei bellissimi dipinti di Agostino Fossati.

Viene fornito il link ad una mappa di Google, sulla quale poter navigare (sia da PC - preferibile - che da Smartphone) comparando la antica linea di costa alla mappa attuale, e visionando le immagini antiche, tutte dotate di commenti utili a fornire una chiave interpretativa. Sul sito SpeziaOutdoor.org tutte le istruzioni ed il link alla mappa di Google su cui navigare.