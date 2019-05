Concorso artistico sul ponte Morandi, premiati allievi spezzini

La Spezia - Anche quest’anno il Consolato dei Maestri del Lavoro della Liguria ha indetto un concorso tra gli studenti liguri delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado per una realizzazione dal titolo “Il ponte - Unione di due punti lontani nella storia, nella vita e nel futuro dell’uomo”. I lavori potevano essere realizzati a scelta in prosa, poesia, musica, pittura, rappresentazioni artistiche e filmati. La premiazione agli studenti vincitori è avvenuta martedì a Palazzo Tursi nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova.



I giovani studenti spezzini si sono particolarmente distinti ed i premiati sono stati: Singolamente - seconda classificata con un disegno Giulia Bizzari della terza G dell’Istituto Formentini della Spezia. In Gruppo - secondi classificati con un disegno Matteo Bandini, Francesco Corsini, Vittoria Giannasio della terza E dell’Istituto Formentini della Spezia. In Gruppo – primi classificati con un filmato telegiornale 23 studenti (William Assillani, Matilde Barini, Yaroslav Bergonzoli, Martina Cannavale, Giorgia Cerliani, Arianna Cibelli, Vittorio Giofra, Yuri Hu, Lorenzo Lena, Pietro Lobina, Fabio Matti, Gabriele Maddaloni, Cecilia Moscatelli, Anna Nasi, Elisa Nioi, Matteo Perfetti, Chiara Praticò, Niccolo’ Prosperi, Tiziano Scimone, Mattia Scuto, Asia Spanò, Alice Vannucci, Stefano Vatrella, della terza D del Liceo Mazzini Pellico della Spezia. Dagli elaborati è trasparsa una grande sensibilità ed una solidarietà di questi giovani concittadini per quando accaduto a Genova il 14 agosto, al Ponte Morandi, che merita un plauso.