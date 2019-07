Concorso Arenzano, tra i finalisti la spezzina Romina Lannocca

La Spezia - E' tutto pronto per le finali del Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”. Organizzato da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (Ge), il Concorso mette a disposizione degli artisti selezionati, un'orchestra formata da trenta elementi. L'obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo, attraverso la collaborazione di esperti del settore. Sarà Parco Figoli ad ospitare la kermesse nelle serate del 19 e 20 luglio, mentre il 21 sullo stesso palco salirà il cantautore Emanuele Dabbono. Già autore di hit di successo per Tiziano Ferro - Valore Assoluto, Il Conforto e l'ultimo singolo Buona (Cattiva) Sorte -, Dabbono presenterà con la sua band l'ultimo album live “Leonesse” che segna i 20 anni di carriera. A presentare le serate, Federica Ruggero.



Tornano le due categorie: saranno dieci le “Nuove Proposte” che faranno ascoltare nella serata di venerdì 19 luglio i propri brani inediti. Nella “Sezione Interpreti” invece sono 13 nella serata di sabato 20 luglio. In questa sezione si esibirà la spezzina Romina. Romina canta dall'età di 7 anni ed ha già assaggiato il podio in diversi Festival (Premio Città di Recco, Concorso di Carro, 'Le Grazie', ecc.). Ad Arenzano eseguirà il brano “Run to you” portato al successo dall'indimenticata Whitney Houston.



La giuria tecnica che dovrà valutarli è formata da: il chitarrista Armando Corsi (Fossati, Alloisio, ecc.), il musicista Giampaolo Caviglia, la giornalista e musicista Giulia Cassini, il regista, attore e drammaturgo Lazzaro Calcagno, il giornalista Andrea Podestà, il cantautore Emanuele Dabbono, la direttrice di corali Elsa Guerci, l'esperto in gestione musicale, Luigi Luxardo.



Per il primo classificato della categoria “Inediti” il premio consisterà nella produzione del brano vincitore presso gli studi della OrangeHomeRecords unitamente alla realizzazione di un videoclip, prodotto da Two Minutes Movie, estratto dal making of delle registrazioni. Per il vincitore della categoria "Cover" il premio è un radiomicrofono modello Shure BLX24R/SM58 S8. Previsti riconoscimenti anche per i secondi e i terzi classificati.