Concerto per organo con Scarcella a Lerici

La Spezia - Si avvicina il primo appuntamento della rassegna musicale organizzata dalla Corale San Francesco in collaborazione con il Comune di Lerici per l'estate lericina 2019. Martedi 18 giugno presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco a Lerici alle 21 verrà eseguito un concerto per organo che vedrà protagonista l'organista Francesco Scarcella che eseguirà musiche di A. Vivaldi, V. Bellini, A. Kirkner e G. Donizetti. Scarcella ha compiuto gli studi d’Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “T.Schipa” di Lecce, Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, Strumentazione per Banda al Conservatorio “N.Rota” di Monopoli. Prepolifonia, Clavicembalo, Direzione d’orchestra e Composizione al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia. Clavicembalo e Fortepiano al Royal College of Music di Londra.



Ha seguito il Corso di Musicologia alla Scuola di Filologia Musicale di Cremona presso l’Università di Pavia. Si è specializzato nel repertorio tastieristico Rinascimentale, Barocco e Classico, privilegiando l’uso di strumenti storici, presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, vincendo una borsa di studio, Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, Accademia Organistica Internazionale di Treviso con T. Koopman, G.Leonhardt, L.F.Tagliavini, M.Radulescu, C.Stembridge, A.Marcon, M. Bilson. Parallelamente all’attività concertistica affianca quella di compositore e revisore, pubblicando per Ars Publica. Si occupa della riscoperta e salvaguardia del patrimonio organario della Puglia, nonché del repertorio organistico, promuovendone il restauro, la revisione, la progettazione di nuovi organi e la divulgazione concertistica. E’ Ispettore onorario MiBAC per gli Organi Storici presso la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Province di Lecce, Brindisi e Taranto. Tiene diversi seminari presso l’Università degli Studi di Lecce ed è docente di accompagnatore al cembalo e al pianoforte presso il Conservatorio di Musica “T.Schipa” di Lecce. E’ direttore artistico del Festival Organistico del Salento.



La Corale San Francesco da anni si occupa di organizzare concerti sullo strumento di notevole importanza storica e artistica, costruito da Nicomede Agati nel 1841, che in questo momento necessita di un importante intervento di manutenzione straordinaria essendo trascorsi ormai quarantacinque anni dall'ultimo intervento significativo di manutenzione. Per la realizzazione del restauro è in corso una iniziativa di raccolta fondi dal nome "adotta una canna".