Concerto in memoria di Ferragina, l'incasso va a Pediatria

La Spezia - Domenica 3 novembre La Spezia ricorda il chitarrista Vito Ferragina, mancato nell’ottobre 2019, a soli 48 anni, con un concerto in programma alle ore 20 al Teatro Civico. Non solo un tributo ma anche un evento benefico, organizzato da Real Flavor, onlus spezzina fondata da Marco Vecchi, e patrocinato dal Comune della Spezia.



Il costo del biglietto, di 5 euro, sarà infatti devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in particolare alle cure della piccola Giulia.



Sul palco si alterneranno diversi artisti, a partire dal cantante spezzino Alessandro "Raffo" Raffeca, voce dei Bad e dagli altri componenti del gruppo ex Argaiv: Raffeca alla voce, Marco Bausani e Walter Polinelli alle chitarre, Gabriel Notan al basso, Francesco De Bernardi alle tastiere, Michel Bagnasco alla batteria. Accompagnato dalla band dei Blacksmith, non mancherà l’appuntamento Max Marcolini, chitarrista che ha collaborato con Fanigliulo, con Zucchero, Alexia, Irene Fornaciari, Paolo Meneguzzi, Stefania Orrico. Saranno inoltre presenti Riccardo Borghetti con la sua band, i cantautori Francesco ‘Panacea’ Tartarini e Giordano Forlai, il duo B&S con LeIloAccardo e Rudy Peroni, Barbara Punzi, Loris Spadari, Luca Simmons. Sarà dunque uno spettacolo indimenticabile, condotto da Graziano Cesarotti.



L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Rock Tribe Music Accademy, Penta Music Store, Anolf, Giulio Bellettini video maker, Agnese Bertirotti foto, Heritage, Alessandro Vignoli foto.— Vito Ferragina -tit_org- Talenti in palcoscenico per ricordare Ferragina Emozioni e solidarietà