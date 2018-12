Concerto di Natale con il “Sax Off Limits Ensemble" del Conservatorio

La Spezia - Il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” organizza un concerto degli auguri: sabato 22 dicembre alle ore 21 nella Sala Dante in via Ugo Bassi. Protagonista il “Sax Off Limits Ensemble”. Il gruppo che vanta ormai diciotto anni di attività e quasi un centinaio di concerti, è diretto dal M° Alessio Bacci, docente di musica d’insieme per fiati ed è preparato dal M° Marco Falaschi, docente di sax; è formato da tutti gli studenti della classe dello strumento e da molti ex-studenti e diplomati del nostro Conservatorio: Giacomo Mornelli, Giorgia De Rossi, Arianna Verduri, Davide Dal Vignale, Paolo Firpo, Gianluigi Raffo, Francesca Marcone, Gabriele Santini, Hao Alex Yuan, Michelle Giovanelli, Vanessa Fornaciari, Giuseppe Fusco, Eleonora Giorgi, Wang Enzo Zhicheng, Davide Vallini, Francesca Corsi, Chiara Pantera, Francesco Rossi, Francesco Mazzali, Gemma Adorni, Chiara Pantera, Giulia Cappagli, Martina Battistini, Lorenzo Poletti, Fantoni Pucciarelli Franceschina, Riccardo

Guazzini.

Dopo l’emozionante concerto per la “Casa Circondariale” cittadina e dopo la tournée Austriaca alla Bruckner Universität di Linz, l’ensemble torna ad esibirsi in città. Il direttore del Conservatorio M° Federico Rovini e il presidente Avv. Carmelo Sergi, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di offrire questo concerto alla cittadinanza, il programma prevede musiche di Caikovsky (brani scelti dallo Schiaccianoci) con brani di Berlioz, Bernstein e Rossini per ricordarne gli anniversari, con un omaggio al barocco di Vivaldi e allo “pseudo- barocco” di Karl Jenkis concludendo la manifestazione con musiche di Puccini e Beethoven.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.