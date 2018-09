Concerto Sinfonico dell’orchestra del Teatro Carlo Felice al Civico

Evento di apertura della Stagione Teatrale 2018/2019. Partita la vendita dei biglietti

La Spezia - La Stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Civico della Spezia si arricchisce in iniziative e nuove opportunità per abbonati e non abbonati. Prima novità la grande musica classica per l’evento di apertura della Stagione con il Concerto Sinfonico dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice in programma domenica 28 ottobre alle 20.45.

Sul podio, a dirigere l’Orchestra, il Maestro Daniel Smith, Direttore Principale Ospite del Teatro Carlo Felice. Sul palco la giovane e brillante violinista Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Un evento prestigioso organizzato da Teatro Civico e Fondazione Teatro Carlo Felice Genova, con la quale si sta costruendo un importante e proficuo rapporto di collaborazione.



I biglietti sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Civico della Spezia (via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187 727 521. Da lunedì a sabato ore 8.30 -12, mercoledì anche dalla 16 alle 19). L’ingresso è di € 10 per i non abbonati. Mentre gli abbonati potranno ritirare il loro biglietto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento alla Stagione di Prosa 2018/2019 al costo aggiuntivo di €5. Si ricorda che la campagna abbonamenti 2018/2019 parte da lunedì 1 ottobre con il rinnovo dei vecchi abbonamenti. Da lunedì 15 ottobre saranno in vendita i nuovi abbonamenti, mentre da lunedì 29 ottobre i biglietti per i singoli spettacoli della Stagione di Prosa.



I protagonisti



Daniel Smith, Direttore Principale Ospite del Teatro Carlo Felice. Il giovane direttore australiano Daniel Smith sta rapidamente guadagnando una fama internazionale dopo il Primo Premio, la Golden Baton e l’Orchestra’s Choice al Fitelberg International Conducting Competition, così come il Secondo Premio al prestigioso Sir Georg Solti International Conductors’ Competition e il primo premio al Concorso Luigi Mancinelli per direttori d’opera, insieme all’Orchestra’s Choice Prize al Lutoslawski International Conducting Competition.







Laura Marzadori. Vince a soli 25 anni, con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim, il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e da maggio di quest’anno, dopo un impegnativo periodo di prova, ricopre ufficialmente questo prestigioso ruolo che, in pochi mesi, le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al mondo: Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano. Suona il violino di G. B. Guadagnini, ex-Kleynenberg, del 1783 di proprietà della Fondazione Pro Canale.



Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice



L’Orchestra del Teatro Carlo Felice inizia la sua attività nei primi del ‘900 e neppure i bombardamenti del ’43 che videro il Teatro semi distrutto, ne hanno fermato l’attività sinfonica ed operistica. Nel 1965 l’Orchestra divenne una compagine stabile e da allora ha continuato ad evolversi. Sul podio si sono avvicendati direttori tra i più prestigiosi del panorama internazionale. Con un repertorio che spazia dal primo Settecento alla Musica Contemporanea, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano per produttività e versatilità.