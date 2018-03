Concerti per festeggiare l’Europa nel giorno dedicato alla donna

L’evento patrocinato dalla Provincia mira ad approfondire alcuni temi prioritari per la cultura continentale.

La Spezia - In occasione della giornata internazionale della donna, la Provincia della Spezia in collaborazione con il Conservatorio G. Puccini della Spezia e l’Associazione Amici del Conservatorio G. Puccini, nell’ambito del Progetto Europe Direct e dell’iniziativa Europa e Musica propone un concerto dedicato alla parità di genere: il Direttore del Conservatorio Federico Rovini al pianoforte e il vicedirettore Endrio Luti alla fisarmonica interpreteranno le musiche di Astor Piazzolla. Il tango vuole essere un omaggio al ruolo straordinario che la donna ricopre in questa danza appassionante dove il gioco delle parti tra uomo e donna è sempre un equilibrio di intese perfette. Ad arricchire l’esecuzione si esibirà per l’occasione una coppia di ballerini di tango.



L’evento fa parte dell’iniziativa Europa e Musica un ciclo di concerti dedicati ad alcuni temi prioritari per la cultura europea. Sarà la musica, con il suo potere evocativo e poetico, a condurci in un viaggio di riflessione sui valori che l’Europa pone come suoi fondamenti: la ricchezza di un vasto ed eterogeneo patrimonio culturale che rappresenta il nostro passato e nello stesso tempo è la base del nostro futuro, i diritti umani, visti come elementi determinanti per costruire una società aperta e democratica in grado di garantire dignità ed uguaglianza a tutti i cittadini, uno spazio comune europeo senza frontiere tra i paesi, nel pieno riconoscimento della diversità e peculiarità di ciascuno di essi. Creare l’Europa è stato e rimane tutt’oggi un “atto ardito e costitutivo”. Parlare dei suoi valori fondanti attraverso un ciclo di concerti vuole essere una scommessa per ricondurre l’uditorio, grazie all’ascolto della musica, ad una dimensione corale capace di traguardare una scommessa etica e politica quale l’Europa è da sempre. L’iniziativa si colloca nel calendario ufficiale degli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale.