Concerti e conferenze, il Conservatorio pronto per la Settimana pucciniana

Nel quarantesimo anniversario della prestigiosa istituzione spezzina.

La Spezia - Nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della sua fondazione, il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” organizza, dal 12 al 17 Aprile, un ricco calendario di manifestazioni. L’apporto formativo, artistico e culturale che l’Istituto ha dato in questi quattro decenni è stato di fondamentale importanza per la crescita civile e sociale della città e l’intitolazione al grande maestro lucchese (unica tra le Istituzioni di Alta Formazione), insieme alla sua qualità, rappresentano oggi un motivo di attrattiva per i numerosi studenti stranieri iscritti. Quella dei Puccini fu una dinastia di valenti compositori che si succedettero dall’inizio del ’700 (con il primo Giacomo) fino alla prima metà del ’900, con il secondo Giacomo, ultimo tra i grandi operisti italiani.



Alle musiche dei Puccini sono dedicati i sei appuntamenti della Settimana Pucciniana:

Venerdì 12 Aprile, ore 17,30, Auditorium del Conservatorio – CONFERENZA della prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni - I Puccini e Fortunato Magi, una dinastia di compositori

Sabato 13 Aprile, ore 21,00, Sala Dante - Presentazione del libro sui 40 anni di storia del Conservatorio e CONCERTO dell’ Orchestra del Conservatorio e del Coro Rodolfo Del Corona. Musiche della famiglia Puccini.

Domenica 14 Aprile, Auditorium del Conservatorio ore 17,00 CONCERTO, Musica da Camera e da Chiesa. Maestri e studenti dell’Istituto.

Lunedì 15 Aprile, ore 17,30 Auditorium del Conservatorio – CONFERENZA del m° Giuseppe Bruno - Da Gozzi a Busoni e Puccini, le molte maschere della Principessa Turandot

Mercoledì 17 Aprile, ore 17,30 Auditorium del Conservatorio – CONFERENZA del m° Andrea Bracco - La musica sacra a Lucca al tempo di Giacomo Puccini senior

ore 21, Chiesa Evangelica Metodista (Via da Passano, 29) CONCERTO dell’Ensemble Strumentale barocco del Conservatorio e Coro Lunaensemble - Ouvertures e mottetti tra Bach e Puccini senior