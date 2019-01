Concerti avanti tutta in Skaletta arrivano i Black Days

La Spezia - I Black Days saranno alla Skaletta rock club il 12 gennaio per un concerto che comincerà alle 22 circa. I Black Days nascono nel 1988 e all'inizio suonano cover dei maggiori artisti blues come, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters ed altri. Il baricentro musicale del gruppo, dopo poco, si sposta su un rock-blues molto energico, influenzato da gruppi come Nine below Zero, Nighthawks, Dr Feelgood. Negli anni a venire, la rotta rimarrà quella, musica per i corpi, un suono viscerale e nervoso, veloce come le tensioni che attraverseranno il corpo sociale della classe di provenienza dei componenti del gruppo.

Con un intensa attività live, hanno modo di affinare la capacità di stare sul palco, e di farsi conoscere. Due CD autoprodotti "Breakin'point" e "Old locomotors blues" con pezzi propri, la partecipazione come gruppo di apertura a concerti di artisti del calibro di Willie De Ville, John Hammond, Dr Feelgood, Nine below Zero, sono la storia recente della band.



Seguirà il dj set di Missishippie. Si potrà accedere al club solo con la tessera Arci valida per l'anno 2018-2019.