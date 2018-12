Con Emma Dante e Alessandro Serra due spettacoli nel segno dell’innovazione

La Spezia - A gennaio arrivano sul palco del Teatro Civico della Spezia Bestie di scena di Emma Dante e Macbettu di Alessandro Serra, due appuntamenti nel segno dell’innovazione assolutamente da non perdere. Fra i massimi esponenti del teatro di ricerca Emma Dante ed Alessandro Serra traducono sulla scena il loro mondo interiore in due spettacoli estremi, potenti e controversi che stanno riscuotendo successi sui più importanti palcoscenici internazionali facendosi portavoce della cultura italiana nel mondo. "Due spettacoli pluripremiati imperdibili, - affermano i membri della Commissione tecnico scientifica del Teatro Civico Matteo Taranto, Alessandro Maggi e Roberto Di Maio - difficilmente in cartellone nei “teatri di provincia”. Due appuntamenti per chi non si accontenta di una semplice serata a teatro, ma ha fame di nuovi linguaggi e nuovi importanti stimoli culturali".



Il 2019 si apre, per la Stagione di Prosa, martedì 8 e mercoledì 9 gennaio con Bestie di scena ideato e diretto da Emma Dante. Più di chiunque altro Emma Dante ha segnato il teatro italiano del nuovo millennio, dando vita a lavori di indimenticabile forza e poeticità. Questa prima regia in una produzione del Piccolo Teatro di Milano ha ottenuto, nella scorsa stagione, uno straordinario successo con oltre 16mila spettatori che hanno affollato la Sala Strehler per uno spettacolo di eccezionale rigore. Lo spettacolo, prodotto da Piccolo Teatro di Milano- Teatro d’Europa, Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo e Festival d’Avignon, ha toccato e toccherà i più prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali in città quali Parigi e Madrid. L’appuntamento con Macbettu di Alessandro Serra è invece per martedì 22 e mercoledì 23 gennaio. Da poco lo spettacolo ha compiuto cento repliche. In meno di due anni (ha debuttato infatti nel febbraio 2017), questo “spettacolo-fenomeno” ha girato il mondo, collezionando riconoscimenti come il Premio Ubu 2017 allo Spettacolo dell’anno, il Premio della Critica Teatrale ANCT 2017, ma anche tre stelle ai MESS Awards di Sarajevo. Tratto dal Macbeth di William Shakespeare, lo spettacolo ideato e diretto da Alessandro Serra, è prodotto da Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona.