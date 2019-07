Comici emergenti nell'inedito teatrino-cabaret

La Spezia - Il "Camallo D'oro" sbarca alla Spezia per premiare i nuovi talenti comici emergenti. Un "Teatrino Cabaret" allestito in una tipica osteria ligure, per un evento nuovo ed unico in città. Inaugurazione dal 25 luglio alle 19 con inizio spettacolo alle 21 con ingresso libero e gratuito. Una novità assoluta per la città: l'idea è quella di far nascere in pieno centro un “Teatrino-Cabaret” all'interno di un'osteria ristorante, come luogo di ritrovo e di svago per appassionati di spettacolo, arte e cultura, con possibilità di gustare, durante gli spettacoli, apericena, cene, e/o dopocena con degustazioni, specialità liguri tradizionali ed ottimi vini, consumati godendo di spettacoli comici (o eventi musicali, di intrattenimento, letterali o culturali in genere).



Il progetto nasce dal regista ed attore Lorenzo Micoli, di scuola al Teatro Stabile di Genova, e dall'attrice Irene Elisa Parenti, di scuola al Galante Garrone di Bologna, che hanno pensato di portare anche nel capoluogo ligure, del quale sono originari, qualcosa che fosse in linea con la migliore tradizione culturale delle più importanti città italiane ed europee in fatto di spettacolo. I due sono stati “reclutati “ dal proprietario dell' Antica Osteria dei Camalli di via Fratelli Rosselli 17 Carlo Sanvenero e dalla responsabile di sala Antonella Lutrelli (appassionati di teatro e di arte in genere), allo scopo di offrire nel ristorante qualcosa di nuovo, da “sposare” con la proposta di cucina ligure tradizionale nata, appunto, anche e soprattutto per recuperare antiche tradizioni e proiettarle nel futuro di una città in continua evoluzione, sia dal punto di vista culturale che turistico.



Per fare ciò, la direzione artistica, oltre che proporre svago e un po' di spettacolo di qualità, creando in città un vero e proprio ritrovo per artisti, si prefigge l'obbiettivo di scoprire nuovi talenti locali e valorizzare quelli già esistenti, fornendo loro uno spazio completamente nuovo ed elegante, ma al contempo nazional-popolare ed accessibile a tutti, nel quale potersi esibire davanti ad un pubblico nella propria specialità artistica. A tal proposito, a breve, nel locale verrà organizzata la prima edizione del concorso di cabaret per comici emergenti (monologhisti o gruppi, anche debuttanti e senza esperienza), “Il Camallo D'oro”.



Sul palco della prima serata del concorso saliranno, alternandosi in una performance di massimo 15 minuti a testa, i due primi concorrenti comici. In giuria ci saranno proprio l'attrice Irene Elisa Parenti (teatro e cinema), l'attore e regista Lorenzo Micoli (teatro-fiction-cinema-redazione tv Mediaset e Rai), il cabarettista Giancarlo De Biasi (Seven Show 7 Gold-Comedy Central Sky), il giornalista Marco Magi (La Nazione-La Gazzetta dello Sport). Conterà molto il gradimento del pubblico presente in sala. Il vincitore della prima manche di selezione accederà direttamente alla finale con i comici che vinceranno le sfide nelle selezioni successive.



Tra gli eventi inaugurali (post gara) ci sarà il divertentissimo show del cabarettista lericino Giancarlo De Biasi, sicuramente da non perdere per i cultori del cabaret e del sano divertimento in compagnia di amici, magari gustando dell'ottimo vino. Direttore artistico e conduttore del contest sarà Lorenzo Micoli, affiancato da Parenti che chiuderà la serata con un suggestivo brano tratto dal suo repertorio teatrale, con la regia dello stesso Micoli. Tra gli ospiti ci saranno, inoltre, gli allievi attori della compagnia laboratorio multimediale per lo studio della recitazione "I Braccini Colti"ed altre sorprese.



Per informazioni e prenotazioni per apericena e cena contattare il numero 0187301669 dal martedì alla domenica dalle 19 alle 23 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3458812744. Le richieste per iscriversi alla prima edizione del concorso per comici emergenti "Il Camallo D'Oro" vanno invece inoltrate alla mail teatrodellafonte@gmail.com, corredate da un breve video provino con un'esibizione di massimo tre minuti del proprio repertorio comico e tutti i dati anagrafici ed identificativi del candidato con relativo recapito telefonico, un paio di foto informali ed un breve curriculum artistico nel caso in cui si abbiano già esperienze artistiche lavorative o formative professionali pregresse.

Per eventuali informazioni relative alla programmazione degli spettacoli all'interno del locale contattare il numero 3478564843.