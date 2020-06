Coma NoGang torna con 'Maracuja'

La Spezia - Il ritorno di Gabriele Comandatore (in arte Coma NoGang), sull'etichetta tutta spezzina Beatgarden Records, è un brano dal sapore estivo e caliente. 'Maracuja' unisce il sound reggaeton, ormai in voga da 3 anni in tutto il mondo, alla tipica musica club elettronica. Il giovane talento, già molto apprezzato in provincia e non solo, torna sul mercato discografico promettendo una serie di uscite a breve distanza l'una dall'altra: dopo un periodo relativamente lungo di assenza dovuto a problemi di salute il progetto discografico del giovane talento riparte, sempre seguito da E-lab editore (società editrice del Golfo dei Poeti). Potete trovare la traccia su spotify (https://open.spotify.com/track/5IAFl5yIjKs8Ln8LG5GsB1?si=H7kL_mgYTL6RiZEmPPKwHw) e su tutti i principali digital stores.