Collettiva “astratta” al circolo culturale “Angiolo Del Santo”

La Spezia - Il titolo “Abstractus”, assegnato alla collettiva proposta dal circolo culturale “Angiolo Del Santo” della sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani, non dà adito ad equivoci sulle caratteristiche della partecipata rassegna artistica, dedicata per l’appunto al linguaggio astratto. Gli espositori Gloria Augello, Guido Barbagli, Alberto Barli, Umberto Bettati, Antonella Boracchia, Ferdinando Brogi, Pino Busanelli, Alfredo Coquio, Giobatta Framarin, Umberta Forti, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Nina Meloni, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Cettina Nardiello, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci, Maria Rosa Taliercio e Mema Vortice hanno interpretato con apprezzabili esiti le tipicità dell’astrattismo, che impongono di dare visibilità, soprattutto con l’apporto del colore, alla complessità delle più intime pulsioni sentimentali. L’insieme si sviluppa in opere che, in gran parte, fanno perno sulla luminosità della policromia. Molto apprezzati, tra gli altri, la dinamica stele dello scultore Alfredo Coquio, il brillante cromatismo della ceramica di Nina Meloni, il suadente tonalismo della tela di Enrico Imberciadori e l’originale testimonianza di Guido Barbagli, presidente della sezione, che propone uno scenario di chiara intonazione pollockiana, ammirato da una elegante figura di uomo, magistralmente dipinta con taglio iperrealista. La mostra è visitabile sino al 16 novembre prossimo nella sala al piano terra di via Don Minzoni 62 alla Spezia: dal martedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.



VALERIO P. CREMOLINI