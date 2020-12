Classica in Jeans, secondo appuntamento con Alessandro Marchetti

La Spezia - L’apertura della rassegna è stata un successo! Nel secondo appuntamento di Classica in Jeans sarà di scena Alessandro Marchetti, giovanissimo talento che si esibirà per la rassegna firmata da Società dei Concerti. Classe 1998, inizia a dedicarsi al pianoforte a soli cinque anni, attualmente docente di pianoforte presso i corsi non accademici e preaccademici dell’Istituto Vittadini, negli anni della sua formazione ha partecipato ad alcuni concorsi pianistici di livello nazionale e questa attività gli vale, nel 2008, al J. S. Bach di Sestri Levante, il primo premio e il “premio Bach”, attribuitogli per la migliore esecuzione dei brani d’obbligo dell’autore barocco fra tutte le categorie in concorso. Al lavoro di formazione affianca una attività concertistica che si articola, progressivamente e parallelamente, alla sua maturazione musicale. Per questo appuntamento suonerà un programma composto da R. Schumann: Kinderszenen op. 15 F. Chopin: Sonata n. 3 op. 58 M. Ravel: Gaspard de la Nuit. Prosegue anche il racconto dei luoghi cittadini che ci ospitano, è la volta della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia che ci apre le porte delle sue belle sale.



Gli appuntamenti saranno in assenza di pubblico e per questo trasmessi sul canale You Tube di SdC, gratuitamente, alle 21.15. Grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune della Spezia, inoltre, i concerti saranno trasmessi contemporaneamente sui canali social di Comune e Teatro Civico, e su Tele Liguria Sud, alle ore 21.45 (Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana). Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti, ed a questo link è possibile registrarsi al canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMjjAZ2LbcKeMBj0AjQ79dg/channels.



Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie al contributo dello sponsor Enoi Energy Group, e alla collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.