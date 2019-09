Civico, la stagione dei Giganti è da non perdere

La Spezia - Riapre martedì 1° ottobre la campagna abbonamenti al Teatro Civico della Spezia, in vista della nuova Stagione di Prosa 2019/20.

Una stagione che, per gli spettatori del Civico, sarà da non perdere. Alcuni dei più grandi nomi del teatro internazionale si daranno infatti appuntamento alla Spezia, portando in città spettacoli di qualità internazionale assoluta.



Dodici spettacoli in abbonamento, grandissimi interpreti e grandissimi registi: da Eros Pagni, il più importante attore italiano in attività, con la Salomè di Oscar Wilde per la regia di Luca De Fusco, ad Adriana Asti, diretta dalla regista e coreografa statunitense Lucinda Childs, fino ad arrivare a Maria Paiato, che, fresca del prestigioso premio “Le Maschere del Teatro” come migliore attrice, porterà in scena un grandissimo classico del teatro contemporaneo, Madre Courage di Bertolt Brecht.



Insieme ai grandi interpreti, anche grandissimi registi: oltre a De Fusco e Childs, il Civico ospiterà Valerio Binasco, che firma una regia intensa dell’Arlecchino di Goldoni; imperdibile poi Hamlet: a Monologue, di e con Bob Wilson, riconosciuto universalmente come uno dei più grandi maestri del teatro mondiale.



Al fianco di grandi classici (da ricordare anche il Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz, il Miles Gloriosus con Flavio Albanese e Orgoglio e pregiudizio con Arturo Cirillo), ci sarà spazio anche per le drammaturgie contemporanee: Ambra Angiolini porta in scena Il nodo di Johnna Adams, Anna Galiena e Debora Caprioglio interpretano Otto donne e un mistero di Robert Thomas, e Giovanni Franzoni fa rivivere in scena i processi a Oscar Wilde con Atti osceni di Moisés Kaufman. Infine, spazio al buonumore di qualità, con Ale e Franz, che adattano Romeo e Giulietta in chiave comica.



Grandi testi, grandi interpreti, grandi registi, per una stagione teatrale di grande ambizione, nazionale e internazionale: una stagione di Giganti per il Civico della Spezia.



Abbonamento per 12 spettacoli - Prima serata

L’abbonamento per 12 spettacoli riguarda quelli in prima serata: Don Chisciotte, Madre Courage, La Ballata della Zerlina, Romeo e Giulietta, Il nodo, Miles gloriosus, Atti osceni, Otto donne e un mistero, Salomé, Hamlet, Arlecchino, Orgoglio e pregiudizio.



I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 210 – ridotto € 195

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 165 – ridotto € 155

II settore galleria, palchi di terza fila: € 90

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 60



Abbonamento per 8 spettacoli - Seconda serata



L’abbonamento per 8 spettacoli riguarda quelli in seconda serata, ossia gli spettacoli in cartellone con la doppia data di programmazione: Don Chisciotte, La ballata della Zerlina, Romeo e Giulietta, Atti osceni, Salomé, Hamlet, Arlecchino, Orgoglio e pregiudizio.



I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 160 – ridotto € 145

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 140 – ridotto € 125

II settore galleria, palchi di terza fila: € 70

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 40



PRENOTAZIONI

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Info:

Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 – www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it

FB TeatroCivicoDellaSpezia – TWITTER @TeatroCivico_Sp – INSTAGRAM teatrocivicolaspezia