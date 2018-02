Civico e Impavidi, visite guidate con l'associazione guide turistiche

La Spezia - La Giornata Internazionale della Guida Turistica, edizione 2018, è una iniziativa istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations ed è promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT). Durante la manifestazione, guide turistiche abilitate per la provincia e per la regione in cui si svolge la singola iniziativa, mettono la propria professionalità a disposizione del pubblico offrendo visite guidate gratuite a monumenti e luoghi d'arte e di cultura, nella convinzione che una guida di qualità non possa essere che locale, con una formazione specifica su uno specifico territorio.

Quest'anno l'Associazione Guide Turistiche della Liguria, che aderisce all'iniziativa, ha scelto come tema comune quello dei Teatri Storici della nostra regione. In particolare, nel territorio della provincia della Spezia le visite, organizzate dalla sezione spezzina dell'Associazione grazie alla collaborazione di Teatro Civico Servizi Culturali Comune della Spezia, Comune di Sarzana e Fantoni Associazione Culturale, riguarderanno il Teatro degli Impavidi di Sarzana, recentissimamente riaperto al pubblico dopo un lungo intervento di ristrutturazione e restauro, e il Teatro Civico della Spezia.



Questo il calendario delle visite: per il Teatro degli Impavidi il giorno 21 febbraio, riservato alle scuole, alle ore 9.30, 10.30, 11.30; il giorno 24 febbraio alle ore 10, alle ore 11, alle ore 15.30 e alle ore 16.30. Le visite del giorno 21 febbraio prevedono la prenotazione obbligatoria al numero 0187/620419 (IAT Sarzana). Per le visite del giorno 24 febbraio la prenotazione è consigliata, sempre rivolgendosi al numero sopra indicato. Per il Teatro Civico della Spezia le visite si svolgeranno il giorno 25 febbraio, alle ore 15.30 e 16. 30. Per tutte le visite in programma, l'appuntamento sarà di fronte all'ingresso del Teatro.



Per informazioni: agtl.laspezia@gmail.com; 366 7157217. Per seguire l'iniziativa a livello nazionale: www.giornatadellaguidaturistica.it e pagina Facebook Giornata Internazionale della Guida Turistica@GIDGT.E