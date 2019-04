Circusea a sostegno di Mediterranea

La Spezia - Venerdì 19 Circo Galleggiante ospiterà alla Spezia nella sua sede nel cuore del quartiere Umbertino, CircuSea: cabaret di circo ma non solo, anche musica, poesia, danza e teatro, promosso da AltroCirco a sostegno di Mediterranea – Saving Humans.



Altro Circo è un progetto dell’associazione Giocoleri e Dintorni dedicato allo sviluppo e alla promozione del circo sociale in Italia. L’obiettivo è valorizzare, attraverso l’arte circense, l’incontro culturale, l’accoglienza e il valore della vita come principi fondamentali. Nell’occasione della serata di venerdì, Altro Circo e Circo Galleggiante saranno insieme per Mediterranea, la ONG italiana che si occupa di monitorare e testimoniare ciò che accade nelle acque del Mar Mediterraneo, prestando soccorso a chiunque si trovi in condizioni di pericolo, in concordanza con le norme del diritto internazionale.



CircuSea nasce quindi con il fine di produrre spettacoli e cabaret il cui ricavato viene destinato alle attività di Mediterranea. La serata di venerdì sarà un momento per sostenere attività umanitarie con la possibilità di sottoscrivere l’impegno e sostenerlo anche attraverso una raccolta di fondi.



Circo Galleggiante ha scelto di aderire, nella condivisione dei principi e valori che animano questo progetto, credendo che l’arte e lo spettacolo possano essere veicolo di condivisione e impegno sociale, proponendosi come luogo di incontro di artisti provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Toscana in unione con gli artisti spezzini.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile nella palestra di Circo Galleggiante in via Castelfidardo 1, alle ore 19,30 per l’aperitivo e alle ore 21 con lo spettacolo.



Di seguito gli artisti che sostengono il progetto e interverranno nella serata: Brighèla, Dario Buffa/Una buffa compagnia, Andrea Vanni/Karacongioli, La Compagnia Begheré, Stefano Locati/Teatro del cacao, Danzabilmente, Andrea Bonomi/Mitilanti, Ritmazione con i ragazzi del CAS Cittadella della Pace, Bugo, Agostino Corioni, Samuele Mariotti/Boris, Amalia Ruocco, Capovolta, Francesco Pellegrotti.

