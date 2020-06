Cinque Terre e Porto Venere, le tappe dei Ferragnez

La Spezia - Cinque Terre, Porto Venere. Queste le tappe dei "Ferragnez" che proprio in questi giorni si trovano a passare dalla provincia della Spezia. La coppia tra scherzi, battute e coreografie, ha potuto godersi assieme alla famiglia qualche raggio di sole. Ferragni e Fedez hanno mostrato più volte la vista dal loro alloggio e anche qualche scorcio di Porto Venere. Tutto raccontato anche su Instagram e Tik Tok, social network dove la coppia è attivissima per un totale di oltre 30milioni di follower in due. Pecatto per il meteo che si è guastato nel tardo pomeriggio.