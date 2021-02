Cinque Terre e Disney Pixar: Luca è nelle collezioni della Funko Pop

La Spezia - Il film della Disney Pixar "Luca" non è ancora uscito ma è già un'icona. E quando si parla di icone il passaggio mentale, quasi immediato, per gli appassionati e non solo, è quello di avere una riproduzione del proprio beniamino in scala.

C'è da scommetterci, gli amanti del cinema e delle action figure non si sono fatti scappare le recenti anticipazioni del colosso Funko Pop che ha annunciato l'uscita delle statuine dedicate a Luca e Alberto, altro personaggio chiave della storia pensata dal regista Enrico Casarosa genovese, trapiantato negli Usa e profondo amante delle Cinque Terre. Il regista italiano nel 2011 debuttò con il cortometraggio "La luna" che venne proiettato nelle sale prima del lungometraggio "Ribelle - The Brave", sempre prodotto da Disney Pixar. Un lavoro importante per il quale ricevette la sua prima candidatura al premio Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione.

Funko Pop aveva mostrato le prime immagini di Luca e Alberto sulla sua pagina Twitter lo scorso 28 gennaio (guarda il post originale).



Al momento non sono stati svelati particolari dettagli della trama del nuovo film della Pixar. Si evince però che si tratterà di un'avventura piena di valori, segnata da un evento che cambierà per sempre la vita dei giovanissimi personaggi.

Dalle anticipazioni che spuntano qua e là si intende che il protagonista e i suoi amici affronteranno una fase di passaggio, di crescita, dove il tema centrale sarà l'amicizia e un segreto legato a uno dei compagni di scorribande di Luca. Si noteranno le particolarità, uniche, della riviera senza dimenticare elementi come la focaccia e la Vespa.



Funko pop ha diverse linee tematiche e tra le più apprezzate ci sono le statuine dedicate ai personaggi del cinema e delle serie tv riproponendole, in versione stilizzata con la testa più grande del resto del corpo, ben definito e in posizioni particolari a seconda delle azioni del personaggio. In provincia della Spezia sono già in pre order, nei negozi specializzati, i modellini dedicati alle avventure di Luca e potrebbero essere disponibili in Italia già per la fine di giugno con l'uscita del film, si spera visibile nelle sale, il 18 dello stesso mese negli Stati uniti e nel circuito internazionale.



In coda all'articolo l'immagine ufficiale di Luca e Alberto rilasciata da Funko pop