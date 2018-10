Cinquanta candeline per l'associazione Archeosofica che festeggia con eventi fino ad aprile

La Spezia - L’associazione Archeosofica, sezione della Spezia in Via Crispi dal 13 Ottobre ricomincia le sue attività pubbliche con la conferenza “Conosci te stesso” alle 18. Questa è la prima di una lunga serie di incontri, ad ingresso libero, dal titolo Le porte della coscienza, che porterà sino all’aprile 2019.



I concetti di “materia”, “immortalità”, “Dio”, hanno sempre affascinato la mente di geni e semplici curiosi, che non si sono fermati alla caducità dell’esistenza, ma hanno voluto sapere cosa c’è oltre l’uomo visibile. Nasce così una serie di incontri, tenuti dai relatori dell’Associazione, dove si cercherà di comprendere, con le nostre conoscenze attuali del XXI secolo, cosa gli antichi volevano suggerirci con nomi di “aura”, “centri di forza”, sino ad i sogni ed il loro linguaggio, le facoltà mentali dei geni e le esperienze fuori dal corpo (OBE).



Tutti i temi del ciclo sono tratti dai Quaderni di Archeosofia, redatti da Tommaso Palamidessi, fondatore della stessa Associazione che quest’anno compie i suoi primi 50 anni. I Quaderni non sono solo lettera o letture filosofiche, ma offrono anche tecniche moderne ed esperienze per risvegliare nell’uomo e nella donna, la sete di conoscenza e di infinito.



La prima conferenza è appunto sabato 13 Ottobre alle ore 18.00 ed ha per titolo “Conosci te stesso” una frase che ritroviamo all’ingresso del tempio di Apollo a Delfi. L’appuntamento per gli incontri successivi è ogni quindici giorni, il sabato pomeriggio alle ore 18. E’ possibile seguirci anche sulla pagina Facebook oppure ritirare il programma in dettaglio degli incontri presso la nostra sede.

Info: info.laspezia@boxletter.net, 347/7917313.