Cinema, musica e opera per accogliere l´arrivo del nuovo anno

Grande concerto dell’Orchestra filarmonica di Lucca con Andrea Colombini al Teatro Civico.

La Spezia - L’attesissimo concerto di Capodanno, organizzato dalla Società dei Concerti al Teatro Civico la sera del 31 dicembre alle ore 20,30, sarà dedicato quest’anno, oltre che ai tradizionali valzer della famiglia Strauss, alla musica per il Cinema, alle grandi colonne sonore, ed ai brani del repertorio operistico che sono stati utilizzati nel grande schermo. Lo spettacolo, dal titolo “Cinema, Musica ed Opera: grandi colonne sonore ed Opera nei Grandi Film”, vedrà l’esecuzione di famosi brani tratti da Barry Lyndon, Arancia meccanica ed Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick), Star Wars (George Lucas), Amarcord (Federico Fellini), ET, Lo squalo, Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (Steven Spielberg), Harry Potter (Chris Columbus), The Untouchables (Bryan De Palma), Senso (Luchino Visconti), Camera con vista (James Ivory), ed altri, per finire poi in bellezza con i più noti Valzer di Strauss; protagonisti saranno i cantanti solisti Francesca Maionchi, Simone Frediani, Bianca Barsanti, Simone Mugnaini. L'orchestra Filarmonica di Lucca nasce invece nel 2010 sotto la spinta di Andrea Colombini, inglobando per massima parte gli elementi dell'orchestra sinfonica di Grosseto (che continua la sua attività anche sotto questo nome) e di altre formazioni orchestrali toscane, per esibirsi regolarmente nelle sedi più prestigiose in Toscana ed in tutta Italia. Sotto la guida della sua spalla, prof. Claudio Cavalieri, l'orchestra si è anche recentemente esibita a Lucca in occasione della celebrazioni ufficiali per il 150mo anniversario dall'Unità d'Italia oltre che in circa una decina di eventi speciali, organizzati dal "Puccini e la sua Lucca" Festival nella città di Giacomo Puccini, tra cui il concerto straordinario per il 153mo compleanno del Maestro, con la partecipazione del soprano di fama mondiale Francesca Patanè e la prestigiosa bacchetta di Elio Boncompagni. Lo spettacolo è organizzato dalla Società dei concerti, con il Comune della Spezia e il Teatro Civico; il costo del biglietto (prezzo unico) è di 25 euro.



Per informazioni www.sdclaspezia.it, tel 0187.731214, o presso la biglietteria del Teatro Civico al num. 0187.757075.