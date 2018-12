Cinema e spettacoli a volontà, ma spesa al botteghino non è granché

Spezia è una delle province più vive sui fronti cultura e tempo libero secondo l'indagine sulla qualità della vita de IlSole24Ore.

La Spezia - Rispetto al report del 2017 ha perso qualche posizione - dall'undicesima alla ventitreesima piazza -, ma anche il rapporto 2018 sulla qualità della vita del IlSole24Ore dice che La Spezia e provincia, al capitolo cultura, se la cavano bene e nuotano nella parte nobile della classifica che raccoglie le 107 province italiane. Quali sono le ragioni di questo buon piazzamento? Per capirlo bisogna scandagliare le sottovoci della categoria 'Cultura e tempo libero', che fanno riferimento a dati del 2017.



Innanzitutto fanno la loro parte le 10.5 librerie ogni 100mila abitanti (nono posto in Italia), parametro che tra l'altro vede dominare a livello nazionale la provincia di Massa Carrara, con ben 17.4 paradisi dei lettori ogni 100mila anime. Insomma, tra Spezzino e vicini apuani la scelta libresca non manca. Altro punto forte sono le sale cinematografiche: lo Spezzino vanta 2.260 posti a sedere al cinema ogni 100mila abitanti, che vuol dire sesta provincia a livello nazionale. Non male anche l'offerta culturale (25° posto), con quasi 90 spettacoli ogni mille abitanti nel 2017. Spezia è poi 34ma come indice di sportività. Certo, altri aspetti vedono la nostra provincia in aree meno nobili della graduatoria: le notti dormite nelle strutture ricettive dai turisti (una media di 2.9, 52ma provincia italiana), la spesa media al botteghino per gli spettacoli (24.3 euro a testa nel 2017, 56° posto), il numero di onlus (28 ogni 100mila abitanti, 61ma piazza).