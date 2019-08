Cinema all'aperto, la settimana di Ferragosto

La Spezia - Settimana di Ferragosto ricca di serata con le arene estive del Porto Mirabello, San Pietro a Porto Venere, Astoria a Lerici. Ecco il programma giorno dopo giorno:



Lunedì 12 Agosto

21.30 TUTTI PAZZI A TEL AVIV (Risate d'Estate al Mirabello)



Martedì 13 Agosto

21.30 BOHEMIAM RHAPSODY (Replica a Grande Richiesta)



Mercoledì 14 Agosto

21.30 MIA E IL LEONE BIANCO (Famiglia al Mirabello)



Giovedì 15 Agosto

21.30 THE GUILTY IL COLPEVOLE (Le Grandi Prime del Mirabello)



Venerdì 16 Agosto

ORE 21.30 TRPPA GRAZIA (Risate d'Estate al Mirabello)



Sabato 17 Agosto

RIPOSO



Domenica 18 Agosto

RIPOSO



Lunedì 19 Agosto

21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI (Anteprima Nazionale)



Martedì 20 Agosto

21.30 LE INVISIBILI (Le Grandi Prime del Mirabello)



Mercoledì 21 Agosto

21.30 THE RIDER (Anteprima Nazionale)



ARENA ASTORIA LERICI SOTTO LE STELLE

Lunedì 12 Agosto

21.30 MAN IN BLACK INTERNATIONAL (a grande richiesta)



Martedì 13 Agosto

21.30 ROCKETMAN (a grande richiesta)



Mercoledì 14 Agosto

21.30 WONDER PARK (famiglie al cinema)



Giovedì 15 Agosto

21.30 FAST AND FURIOUS HOBBS & SHAW (in contemporanea nazionale)



Venerdì 16 Agosto

21.30 FAST AND FURIOUS HOBBS & SHAW (in contemporanea nazionale)



Sabato 17 Agosto

21.30 FAST AND FURIOUS HOBBS & SHAW (in contemporanea nazionale)



Domenica 18 Agosto

21.30 FAST AND FURIOUS HOBBS & SHAW (in contemporanea nazionale)



Lunedì 19 Agosto

21.30 TUTTI PAZZI A TEL AVIV (risate d'estate a Lerici)



Martedì 20 Agosto

21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI (Anteprima Nazionale)



Mercoledì 21 Agosto

21.30 IL RE LEONE (Anteprima Nazionale)





ARENA PIAZZA S. PIETRO PORTO VENERE

Lunedì 12 Agosto

21.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE (Risate d'Estate)



Martedì 13 Agosto

21.30 WONDER PARK (famiglie al cinema)



Mercoledì 14 Agosto

21.30 FAST & FURIOUS HOBBS & SHAW



Giovedì 15 Agosto

21.30 FAST & FURIOUS HOBBS & SHAW (in contemporanea nazionale) -



Venerdì 16 Agosto

21.30 MIA E IL LEONE BIANCO (Famiglie al cinema)



Sabato 17 Agosto

21.30 CELEBRAZIONI MADONNA BIANCA



Domenica 18 Agosto

21.30 NUREYEV THE WHITE CROW (Le Grandi Prime a Porto Venere)



Lunedì 19 Agosto

21.30 ALADDIN (Famiglie al Cinema)



Martedì 20 Agosto

21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI (Anteprima Nazionale)



Mercoledì 21 Agosto

21.30 BOHEMIAM RHAPSODY (A grande richiesta)