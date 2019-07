Cinema all'aperto, la settimana del Mirabello si apre con "Una giusta causa"

La Spezia - Per chi ancora non lo sapesse, dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno il Porto Mirabello ospita ormai da una decina di giorni l’arena cinematografica estiva del cinema "Il Nuovo". In proiezione i film di maggior successo della stagione. La programmazione prevede fino al 25 Agosto anteprime e repliche dei titoli che hanno conquistato pubblico e critica nel corso dell’anno; in agosto, saranno presentate alcune anteprime cinematografiche della stagione 2019/20.



Il programma di questa settimana. Lunedi 15 luglio un film solido come "Una giusta causa". Non poteva mancare tra i film da rivedere sotto le stelle "Bohemiam Rapsody", martedi 16 e mercoledi 17 luglio. Non mancheranno tra le altre proposte italiane "10 Giorni senza mamma" con uno scatenato Fabio De Luigi, in programma giovedi 18 luglio. Altra prima Venerdi 19 luglio "Il Segreto di una famiglia": Pablo Trapero si misura con una forma d'amore assoluto quello fra due sorelle incastonata in una cornice ambigua e mendace. L’arena è organizzata dall’ Associazione Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo, con il patrocinio di Fondazione Carispezia e la collaborazione della Direzione del Porto Mirabello Sarà possibile acquistare abbonamenti. Apertura arena 20.30 inizio proiezioni alle 21.30. Prenotazioni telefoniche al 338 5646472 .Il programma con le giornate di attività verrà pubblicato sui siti www.cinemailnuovolaspezia.it e la pagina facebook Cinema Il Nuovo La Spezia.