Cinema all'aperto, l'arena estiva del Nuovo in Piazza Europa

La Spezia - "Il Nuovo" torna dopo il lungo periodo di chiusura forzata con il "Cinema sotto le stelle" in Piazza Europa. "Grazie alla sensibilità del Comune della Spezia e di Fondazione Carispezia - si legge in una nota - che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione e alla crescita della manifestazione in un efficace equilibrio istituzionale, l'Associazione Film Club Pietro Germi ha potuto investire tempo, energie e risorse tecniche a beneficio di un progetto che non è solo un evento culturale o una rassegna cinematografica, ma un servizio sociale per la città ( da sempre uno degli obiettivi dell'Associazione), per tutti coloro che la vivono e la attraversano. Altro obiettivo è quello di entrare in relazione con qualunque tipologia di pubblico di ogni età e provenienza , cinefili e non, permettendogli di “viaggiare” in arena con una proposta di 40 titoli differenti e 40 incontri che possano soddisfare gli spettatori e le spettatrici a 360 gradi".

Inaugurazione in Piazza Europa lunedì 6 Luglio alle ore 21.30 , con un'anteprima nazionale: la straordinaria commedia "Il meglio deve ancora venire" . Il film uscirà in Italia a settembre e, grazie a Lucky Red che ha concesso il film considerando l'importanza e la visibilità dell'Arena, sarà una proiezione unica per il nostro paese. Si prosegue il 7 Luglio con la prima per il grande schermo del film più adrenalinico dell'anno: "I miserabili" , premio alla Regia al Festival di Cannes. Mercoledì 8 Luglio un Woody Allen straripante alla regia di "un giorno di pioggia a New York". Altra grande prima sul grande schermo con il noir "dopo il matrimonio", giovedì 9 Luglio con due grandi interpreti Julianne Moore e Michelle Williams. Venerdì 10 Luglio Daniel Craig lascia i panni di 007 per un giallo/rosa avvincente: "Cena con delitto" . Altre grandi attrici per la prima di sabato 11 Luglio : Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie sono le straordinarie protagoniste di "bombshell, la voce dello scandalo" basato su una storia vera, uno scandalo sessuale che ha sconvolto l'America e in particolare l'impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes. Domenica 12 Luglio "Tutto il mio folle amore": Gabriele Salvatores ritrova le sue radici e si reinventa in un road movie potente, girato con grazia ed empatia, felicemente a briglia sciolta. Lunedì 13 Luglio probabilmente il film più bello dell'anno, il sorprendente e pluripremiato "Parasite" . Non mancano i film per tutta la famiglia! Martedì 14 luglio "Dolittle", una storia di formazione e d'avventura dal ritmo contemporaneo e dall'immaginario piratesco. Mercoledì 15 e giovedì 16 luglio il film il cui successo era stato fermato con la chiusura dei cinema per l'emergenza sanitaria: "Gli anni piú belli" di Gabriele Muccino. In una rassegna cinematografica che si rispetti, non poteva mancare il regista più cinefilo di tutti: v enerdì 17 Luglio arriva Quentin Tarantino che dirige Brad Pitt e Leonardo Di Caprio in "C'era una volta a Hollywood". Altra grande prima per la città, sabato 18 Luglio con "La sfida delle mogli", una commedia al femminile, corale e resistente, con un team di interpreti che emoziona fino alle lacrime. Si cambia genere domenica 19 Luglio con un film per palati fini: "La vita invisibile di Euridice Gusmao" , un poderoso ritratto femminile a due voci che non rinuncia all'estetica raffinata. Un'altra anteprima nazionale in esclusiva, l unedi 20 e martedì 21 Luglio , "un divano a Tunisi ": scene esilaranti e ritratti irresistibili in una commedia terapeutica che incanterà Piazza Europa. Il 22 luglio una delle sorprese della stagione cinematografica: Stefano Accorsi e Edoardo Leo sono gli interpreti del film di Ferzan Ozpetek, "La dea fortuna" . Nastri D'argento a pioggia per "Favolacce " sullo schermo il 23 Luglio con uno straordinario Elio Germano che chiude la prima parte della rassegna.



Al Cinema Il Nuovo "crediamo che lo spettatore, per primo, debba essere considerato parte attiva della filiera cinematografica e non un semplice fruitore. Il Cinema cresce con lo spirito e la partecipazione attiva del pubblico e non morirà mai se continueremo a creare occasioni d'incontro e scambio tra chi il cinema lo fa e chi il cinema lo vuole. Il Cinema in piazza consiste in una grande biblioteca pubblica, in cui ogni sera tutti quelli che vivono e attraversano la città potranno consultare contemporaneamente un’opera cinematografica per un’unica visione collettiva sul grande schermo".



"È tutto nuovo - commentano dal Cinema nuovo -, anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola potrà essere cambiata".



ALCUNE REGOLE



- vuoi essere sicura/o di ottenere un posto? Manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

- arriverà una conferma via mail

- è possibile la prenotazione telefonica



Contatto diretto con il cinema al 348 5543921, anche tramite whatsapp

Al numero di rete fissa 0187 24422 del Cinema Teatro Il Nuovo, a biglietteria chiusa, risponderà una segreteria che informerà sull'imminente programmazione.

- è possibile ritirare il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

- quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

- potrai pagare con carta, con un'app telefonica assai comoda oppure in contanti

- Per gli spettacoli teatrali rivolgersi al Teatro Civico e ai canali autorizzati