Cinema Nuovo ed Astoria, tutti i film della settimana

La Spezia - Ecco una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



Cinema "Il Nuovo"



Mercoledì 30 ottobre

Ore 15.30-17.30 -PAVAROTTI GENIUS FOREVER

Ore 21 METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M 2 (replica nazionale)



Giovedì 31 ottobre

Ore 15-16.45-18.30-20.15-22 L’ ETA’ GIOVANE



Venerdì 1° novembre

Ore 15-16.45-18.30-20.15-22 L’ETA’ GIOVANE



Sabato 2 novembre

Ore 15-16.45-18.30-20.15-22 L’ETA’ GIOVANE



Domenica 3 novembre

Ore 15.00-16.45-18.30-20.15-22.00 L’ETA’ GIOVANE



Lunedì 4 novembre

Ore 16.30-20.15 THE IRISHMAN



Martedì 5 novembre

Ore 16.30 THE IRISHMAN

Ore 20.15 CONCERTO ENIGMA VARIATIONS RAYMONDS ACT III (In diretta dal Royal Ballet)



Mercoledì 6 novembre

ORE 17-20.30 THE IRISHMAN





Cinema Astoria



Mercoledì 30 ottobre

RIPOSO



Giovedì 31 ottobre

Ore 21 DOWNTON ABBEY



Venerdì 1° novembre

Ore 15.30-17.45-21 DOWNTON ABBEY



Sabato 2 novembre

Ore 15.30-17.45-21.00 DOWNTON ABBEY



Domenica 3 Novembre

Ore 15.30-17.45-21.00 DOWNTON ABBEY



Lunedì 4 novembre

Ore 21 DOWNTON ABBEY



Martedì 5 novembre

RIPOSO



Mercoledì 6 novembre

RIPOSO



Le trame:

PAVAROTTI

Firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, il film è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell'artista e dell'uomo, il più amato cantante d'opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera. Ron Howard ha scelto un approccio intimo per raccontare la storia di Pavarotti: si è spinto oltre l'iconica figura pubblica per rivelare l'uomo. Grazie alla partnership con Decca Records e all'accesso esclusivo agli archivi di famiglia e al vasto materiale musicale ripreso dal vivo, il documentario evento fa emergere la storia personale dell'artista: dalle sue umili origini nel Nord Italia fino allo status di superstar mondiale.



METALLICA

Dopo il successo nei cinema di tutto il mondo il film concerto METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M 2 . replica in esclusiva I Metallica e la San Francisco Symphony si riuniranno infatti al nuovo Chase Center di San Francisco per celebrare il 20 ° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica). I concerti originali di S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin. Per offrire ai fan la possibilità di ritrovarsi insieme per festeggiare la band.



LA GIOVANE ETA’

Regia di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Un film con Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Titolo originale: Le Jeune Ahmed. - Belgio, durata 84 minuti. Considerato il clima politico-sociale italiano sul tema dell'immigrazione e della presenza dei musulmani una premessa diventa necessaria affinché il film non venga letto come un facile j'accuse ai seguaci di Maometto. Nei titoli di coda si può leggere il ringraziamento al Ministro per la gioventù e lo sport belga che si chiama Rachid Madrane. Dal nome non è difficile comprendere che si tratta di un belga di origini marocchine. Situazione che da noi solleverebbe l'indignazione di una parte consistente dell'elettorato e che nell'attualmente meno rissoso Belgio (dove non sono mancati, non dimentichiamolo, sanguinosi attentati) permette invece a quel ministro di sostenere un film che è anti-integralista ma non per questo antimusulmano.CONSIGLIATO ANCHE PER LE SCUOLE



THE IRISHMAN

Regia di Martin Scorsese un film con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel Titolo originale: The Irishman. USA Nuova opera di Martin Scorsese dal titolo The Irishman in cui ha raccolto alcuni dei suoi attori feticcio per raccontare ancora una volta una storia di Mafia. Ed è bastato il promo per aumentare l'hype a dismisura per un film che raccoglie un cast impressionante, visto che non ci sono solo Al Pacino e Robert De Niro, che già basterebbero per solleticare gli appetiti dei cinefili più accaniti, ma insieme a loro troviamo Joe Pesci e Hervey Keitel. The Irishman è tante cose, difficile sintetizzarle, certamente è un’opera che resterà nella memoria collettiva , e non solo rispetto al cinema di Martin Scorsese.



IN DIRETTA DAL ROYAL BALLET CONCERTO ENIGMA VARIATIONS RAYMONDS ACT III

Dai classici delle origini del Royal Ballet con i lavori di Marius Petipa ai coreografi inglesi che hanno saputo elevare il balletto britannico sul palcoscenico mondiale,questo programma misto mette in risalto la versatilità della Compagnia. Il Raymonda Act III di Petipa è un balletto classico russo riassunto in un unico atto molto dinamico e dalla tecnica precisa, mentre le Enigma Variations di Ashton racchiudono sotto tutti gli aspetti la quintessenzadell’arte britannica: dalla colonna sonora di Elgar ai progetti d'epoca di Julia Trevelyan Oman, sino allo stile di Ashton. Concerto, perfetta fusione tra la tecnica classica e la mente contemporanea di MacMillan, completa un programma che mostra l'eredità del patrimonio del Royal Ballet



DOWNTON ABBEY

Regia di Michael Engler. con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith. Titolo originale: Downton Abbey.- Gran Bretagna,, durata 122 minuti. Tratto dalla celebre omonima serie tv, ambientata nella immaginaria Downton Abbey. Lo show televisivo Downton Abbey segue la vita della famiglia Crawley e della servitù che lavora per essa all’inizio del XX Secolo, nella loro villa di campagna in stile edoardiano. Nelle sue 6 stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globe, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey lo show televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica. Il film di Downton Abbey comprenderà il cast principale originale



TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Regia di Gabriele Salvatores. Un film con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian. - Italia, , durata 97 minuti. Per Gabriele Salvatores si tratta di un ritorno al road movie, suo genere del cuore, e del recupero di una libertà espressiva che, come in passato, prende la forma del viaggio iniziatico. Tutto il mio folle amore nasce dal romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, che a sua volta nasceva dalla storia vera di un padre e il suo figlio autistico in viaggio attraverso le Americhe



LA FAMIGLIA ADDAMS

La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo in una nuova versione cinematografica



APERTURA STAGIONE TEATRALE: PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Una lotta senza esclusioni di colpi, sostenuta dagli energici e determinati Michele Placido, nella doppia veste di attore e regista, e Anna Bonaiuto. Un confronto incessante e necessario per permettere a due persone di crescere insieme e di rispettarsi.